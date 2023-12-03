До риби і м'яса: гострий зимовий салат з баклажанів і болгарського перцю

Зимові салати не тільки урізноманітнюють раціон та економлять час господині, вони ще дарують аромати теплого літа і щедрої осені.

Гострий зимовий салат можна готувати з будь-яких продуктів, головне, аби всі складові його були до вподоби вам і вашим близьким. І тоді такий салат стане улюбленою стравою вашої родини. Саме такий рецепт пропонує сайт "Скарбничка рецептів".

Гострий зимовий салат

Інгредієнти:

баклажани — 1 кг;

помідори — 1,5 кг;

морква — 150 г;

солодкий перець — 1 кг;

соняшникова олія — 100 мл;

цибуля ріпчаста — 500 г;

цукор — 50 г;

сіль — 50 г;

оцет 9% – 50 мл;

чорний мелений перець — 1 ч. л.;

часник — 1 головка;

гострий перець — 1 шт.

Помідори пропустіть через м’ясорубку або подрібніть у блендері.

Приготовлені баклажани наріжте кружечками, трохи посоліть і на годину відкладіть в сторону.

Болгарський перець наріжте соломкою, цибулю півкільцями, моркву, часник і невеликий шматочок гострого перцю пропустіть через м’ясорубку. Всю цю суміш змішайте і влийте туди приготовлений помідорний соус.

Влийте одержану масу в каструлю і поставте на середній вогонь. Коли суміш підігріється, додайте спеції, оцет і олію. Доведіть до кипіння.

Нарізані баклажани промийте від солі і разом із цибулею і перцем додайте до киплячої суміші.

На зменшеному вогні тушкуйте салат ще 40 хвилин.

Готовий салат розкладіть у простерилізовані, але охолоджені (це важливо!) літрові банки і закатайте.

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