До риби і м'яса: гострий зимовий салат з баклажанів і болгарського перцю
Зимові салати не тільки урізноманітнюють раціон та економлять час господині, вони ще дарують аромати теплого літа і щедрої осені.
Гострий зимовий салат можна готувати з будь-яких продуктів, головне, аби всі складові його були до вподоби вам і вашим близьким. І тоді такий салат стане улюбленою стравою вашої родини. Саме такий рецепт пропонує сайт "Скарбничка рецептів".
Гострий зимовий салат
Інгредієнти:
- баклажани — 1 кг;
- помідори — 1,5 кг;
- морква — 150 г;
- солодкий перець — 1 кг;
- соняшникова олія — 100 мл;
- цибуля ріпчаста — 500 г;
- цукор — 50 г;
- сіль — 50 г;
- оцет 9% – 50 мл;
- чорний мелений перець — 1 ч. л.;
- часник — 1 головка;
- гострий перець — 1 шт.
Помідори пропустіть через м’ясорубку або подрібніть у блендері.
Приготовлені баклажани наріжте кружечками, трохи посоліть і на годину відкладіть в сторону.
Болгарський перець наріжте соломкою, цибулю півкільцями, моркву, часник і невеликий шматочок гострого перцю пропустіть через м’ясорубку. Всю цю суміш змішайте і влийте туди приготовлений помідорний соус.
Влийте одержану масу в каструлю і поставте на середній вогонь. Коли суміш підігріється, додайте спеції, оцет і олію. Доведіть до кипіння.
Нарізані баклажани промийте від солі і разом із цибулею і перцем додайте до киплячої суміші.
На зменшеному вогні тушкуйте салат ще 40 хвилин.
Готовий салат розкладіть у простерилізовані, але охолоджені (це важливо!) літрові банки і закатайте.
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