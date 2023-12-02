Чудові гарбузові млинці: незвичайний рецепт улюбленої страви

Дріжджові гарбузові млинці виходять тоненькими, ажурними і зберігають яскравий колір гарбуза.

Існує незліченна кількість рецептів млинців, але все ж один із них яскраво виділяється серед інших смаком, ароматом і дивовижним яскравим кольором готової страви. Рецептом дуже смачних млинців із додаванням гарбузового пюре поділився сайт "ЯБ Поїла".

Інгредієнти

м'якоть гарбуза (очищена) — 230 г;

молоко — 300 мл;

борошно пшеничне — 150 г;

яйця курячі — 2 шт;

цукор — 3 ст. л.;

дріжджі сухі — 1 ч. л.;

сіль — 1 щіпка;

олія рослинна — 15 мл.

Приготування

Крок 1

Гарбуз поріжте на невеликі шматочки, залийте холодною водою і варіть, поки він не стане м'яким. Альтернативний спосіб приготування гарбуза — у мікрохвильовці під кришкою з невеликим додаванням води.

Крок 2

Зробіть із готового гарбуза пюре за допомогою блендера або протріть його через сито.

Крок 3

Розбийте в миску яйця, додайте сіль і цукор та збийте вінчиком або міксером. Кількість цукру можна збільшити або зменшити за смаком. Ті, хто не їсть білий цукор, можуть замінити його фруктозою, порошком стевії, тростинним цукром або зовсім виключити з рецепта.

Крок 4

Трохи підігрійте молоко, воно має бути трохи теплим. Влийте його в яєчну масу постійно помішуючи.

Крок 5

Додайте сухі дріжджі, перемішайте і накрийте миску кришкою або рушником. Дріжджам потрібно дати 5-10 хвилин, щоб вони активізувалися.

Крок 6

Влийте в тісто рослинну олію.

Крок 7

Додайте поступово просіяне борошно і збивайте тісто вінчиком, поки не розійдуться всі грудочки.

Крок 8

Додайте гарбузове пюре і ще раз перемішайте, поки маса не стане однорідною.

Крок 9

Знову накрийте миску і залиште в теплому місці хвилин на 40. Тісто має збільшитися в об'ємі та стати пористим.

Крок 10

Розігрійте сковорідку та пензликом змастіть її рослинною олією перед тим як смажити перший млинець. Для наступних млинців олія вже не знадобиться.

Крок 11

Викладайте тісто на пательню ополоником і давайте йому розтектися по всій поверхні пательні. Випікайте кожен млинець із двох боків.

Крок 12

Готові млинці можна за бажанням змастити вершковим маслом. Подавайте млинці зі сметаною, медом або варенням, щойно вони будуть готові.

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