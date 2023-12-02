Меню на Святий вечір: пісні вареники з маком, курагою та мигдалем

У Святвечір обов'язково подайте на стіл традиційні українські вареники з маком. Особливої принади й аромату цьому рецепту додасть мигдаль, доданий у начинку.

Вареники — це одна з улюблених національних страв українців. На Святий вечір, який за новим церковним календарем розпочнеться зі сходом першої зірки 23 грудня, на стіл традиційно подають 12 пісних страв. Серед них обов'язково мають бути пісні вареники. Рецептом вареників із начинкою з маку, кураги та мигдалю поділився сайт "ВкусноНовини".

Інгредієнти

борошно — 4 склянки;

вода — 1 склянка;

рослинна олія — 1 ч. л.;

сіль — щіпка;

мак — 300 г;

мед — 3 ст. л.;

цукор — 3 сл.л. (за бажанням кількість цукру можна зменшити або замінити медом);

мигдаль — 150 г;

курага — 150 г;

лимонний сік — 1 ч. л.;

мед і мигдальні пелюстки — для подачі.

Приготування

Крок 1

Просійте в миску борошно із сіллю. Зробіть у ньому ямку, влийте гарячу воду та рослинну олію. Замістіть щільне еластичне тісто, яке не липне до рук. Накрийте миску харчовою плівкою і залиште на півгодини.

Крок 2

Мигдаль натріть на тертці або подрібніть у блендері. Потім розітріть мигдалеву крихту в ступці, щоб виділилася олія і маса почала злипатися грудочками.

Крок 3

Змішайте товчений мигдаль із цукром, медом і лимонним соком, накрийте кришкою і приберіть у холодильник.

Крок 4

Курагу промийте під проточною водою, залийте окропом і дайте розмокнути хвилин п'ять. Пропустіть розм'яклу курагу через м'ясорубку або дрібно поріжте її ножем.

Крок 5

Мак залийте окропом, дайте постояти 10 хвилин. Злийте воду і розітріть мак у ступці. Дістаньте з холодильника мигдаль і перемішайте його з курагою та маком.

Крок 6

Розкачайте тісто в тонкий пласт. Видавіть на ньому склянкою або спеціальною кондитерською вирубкою кружальця. у середину кожного кружальця покладіть начинку. Невеликим пензликом змастіть водою краї кружечків з одного боку і зліпіть вареники. Викладайте їх на дошці, присипаній борошном, на невеликій відстані один від одного так, щоб вони не злиплися.

Крок 7

Поставте на вогонь каструлю зі злегка підсоленою водою. Коли вода закипить, опустіть в окріп вареники й одразу помішайте їх шумівкою, щоб вони не пристали до дна. Варіть до готовності тіста, залежно від товщини тіста і розміру вареників, вони будуть готові через 5-10 хвилин.

Крок 8

Викладіть готові вареники у велику миску для подачі, полийте розтопленим медом і посипте мигдальними пелюстками. Подавайте страву гарячою.

Нагадаємо, що на Святий вечір можна приготувати пісну лазанью з грибами та овочами. Вона буде прекрасною альтернативою класичному рецепту і дасть змогу урізноманітнити пісне меню.

Раніше Фокус писав, як приготувати традиційне печиво медові "миколайчики" до свята. Цей рецепт не тільки потішить вас своїм смаком і святковим ароматом, а й може стати чудовою розвагою для всієї родини, якщо ви приготуєте і прикрасите його разом з дітьми.