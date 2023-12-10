Морські гребінці в беконі: рецепт оригінальної закуски

Найніжніші морські гребінці з часником і чебрецем. Гарний вигляд, пікантний і незвичайний смак.

Морські гребінці в беконі — одна з тих страв, які захоплюють гостей, але їх так легко приготувати. З п'яти інгредієнтів, не рахуючи солі та перцю, ви можете приготувати оригінальну закуску, яка сподобається багатьом. З морських гребінців також виходить дуже елегантна страва, якщо подавати їх із картоплею та смаженими овочами. Рецептом поділилася авторка кулінарних книг Олівія Мак Маккул, повідомляє видання Delish.

Інгредієнти

900 г морських гребінців (близько 14 штук);

½ чайної ложки солі;

¼ чайної ложки свіжомеленого чорного перцю;

близько 7 смужок бекону (не товстих);

2 столові ложки несолоного вершкового масла;

1 зубчик часнику (розчавленого);

1 столова ложка свіжого листя чебрецю;

скибочки лимона, для подачі.

Приготування

Крок 1. Розігрійте духовку до 200° С. Застеліть деко з бортиками фольгою.

Крок 2. Промокніть гребінці паперовими рушниками; приправте 1/2 чайної ложки солі та 1/4 чайної ложки перцю. Розріжте скибочки бекону навпіл хрест-навхрест, щоб вийшли смужки довжиною від 8 до 9 см. Оберніть бекон навколо гребінців і закріпіть зубочисткою. Розкладіть гребінці на підготовлене деко.

Крок 3. У невеликій сковороді на середньому вогні розтопіть вершкове масло. Додайте часник і листя чебрецю і готуйте, помішуючи, до появи аромату, близько 1 хвилини. Викладіть масло і чебрець на гребінці, залишивши часник у сковорідці.

Крок 4. Запікайте гребінці поки бекон не стане хрустким і гребінці не будуть повністю готові, 15-20 хвилин.

Крок 5. Видаліть зубочистки. Перекладіть гребінці на блюдо і подавайте теплими з часточками лимона.

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