Хіт святкового столу: рецепт швидкої закуски з сиром, рибою та огірком (відео)

За бажання закуску можна прикрасити кунжутом, зеленню і червоною ікрою.

Напередодні різдвяних і новорічних свят кількість пошукових запитів смачних закусок зростає в рази, а господині вже починають збирати ідеї, які найбільше сподобалися, щоб потішити гостей і рідних чимось новим і оригінальним. Пропонуємо вам рецепт швидкої закуски з огірком і рибою, яка не затримається на столі надовго. Ним поділилася кулінарна блогерка Крістіна Азізян.

Швидка закуска на святковий стіл

Інгредієнти:

яйця — 3-4 шт;

огірок довгий — 1 шт;

слабосолона червона риба — 200 г;

сирний сир — 200-250 г;

кріп і чорний кунжут для прикраси (за бажанням).

Спосіб приготування:

Кожне яйце збити з дрібкою солі, розлити рівномірно на ледве розігріту пательню й обсмажити на середньому вогні з двох боків.

Огірок за допомогою овочечистки порізати тонкими слайсами (або можна просто протерти на тертці), викласти на паперові рушники й обсушити. Слабосолону рибу порізати тонкими шматками.

Кожен яєчний млинець змастити сирним сиром. Якщо хочете, щоб рол був пухким, то сиру не шкодуйте і намазуйте товстішим шаром.

Потім на сир по черзі, рядами, акуратно викласти шматочки риби й огірки, як на відео. Згорнути млинець у рулет і косо порізати на шматочки. Щоб вони краще тримали форму, можна проткнути кожен шпажками або зубочистками.

За бажання закуску можна прикрасити чорним кунжутом, гілочкою кропу, а зверху — додати трошки червоної ікри.

Раніше Фокус писав, як приготувати дивовижну закуску з оселедця.