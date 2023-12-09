Португальський різдвяний Болу-Рей: пиріг королів із сюрпризом

За легендою, Болу-Рей печеться в пам'ять про трьох волхвів, які прийшли вітати народження Христа, а в тісті господині ховають боб і монетку.

У Португалії заведено пекти на Різдво пиріг, який формою і багатством прикрас нагадує корону. Називаються ці чудові ласощі Болу-Рей, що в перекладі означає "пиріг королів". Рецептом пирога поділилася сторінка Golden Age Portugal Tours у соціальній мережі Facebook.

За традицією, ласують цим пирогом починаючи з Різдва і до Дня королів, який у Португалії відзначають 6 січня. Господині зазвичай ховають всередину пирога два сюрпризи — боб і монетку. Прикмети кажуть, що рік буде вдалим для того, кому в пирозі попадеться монетка. А той, кому дістанеться боб, пектиме Болу-Рей наступного року.

За легендою, Болу-Рей печеться в пам'ять про трьох волхвів, які прийшли вітати народження Христа. Дорогою до Вифлеєма волхви зустріли пекаря. Цей чоловік пригостив їх булкою хліба, в якій був захований боб, і велів тому, кому попадеться боб, першим вручити подарунок новонародженому Ісусу.

Інгредієнти

цукати і сухофрукти — 1/2 склянки;

родзинки — 3 ст. л.;

кедрові горіхи (за бажанням) — 1/2 склянки;

волоські горіхи — 1/2 склянки;

портвейн — 1/2 склянки;

молоко — 1/3 склянки + 2 ч. л.;

сухі дріжджі — 2,5 ч. л.;

борошно — 3,5 склянки;

розм'якшене вершкове масло — 7 ч. л.;

цукор — 1/3 склянки + 2 ч. л.;

яйця — 3 шт. + 1 жовток,

сіль — 1,5 ч. л.,

цедра двох апельсинів;

цукати, сухофрукти та горіхи для прикрашання (вишня, цитрусові цукати, фініки);

цукрова пудра — для посипання.

Приготування

Крок 1

Напередодні випікання поріжте великі цукати і сухофрукти на шматочки і залийте портвейном. Вони мають настоятися щонайменше 12 годин, а краще добу.

Крок 2

Розчиніть дріжджі в теплому молоці, дайте їм розійтися й активізуватися хвилин 5-10.

Крок 3

Просійте у велику миску півсклянки борошна. У центрі зробіть заглиблення і влийте туди розчинені дріжджі. Добре перемішайте, накрийте харчовою плівкою або рушником і залиште опару в теплому місці на 20 хвилин.

Крок 4

В окремій мисці розітріть вершкове масло з цукром і апельсиновою цедрою. По одному додайте 3 яйця, продовжуючи вимішувати, поки маса не стане однорідною.

Крок 5

Додайте масляно-яєчну суміш в опару, перемішайте до однорідності. Після цього в кілька прийомів додайте борошно, що залишилося, і сіль. Викладіть тісто на стіл, припорошений борошном, і місіть його до гладкості. Цей процес займе у вас близько 10 хвилин.

Крок 6

Додайте замочені сухофрукти та горіхи. Продовжуйте місити, поки вони не розподіляться в тісті рівномірно.

Крок 7

Змастіть чисту миску рослинною олією. Підкачайте тісто в кулю, покладіть у миску і накрийте харчовою плівкою. Залиште тісто відпочивати дві години, за цей час воно має збільшитися вдвічі.

Крок 8

Викладіть тісто на стіл, примніть його кулаком, щоб випустити повітря. Знову підкачайте в кулю і залиште ще на 10 хвилин на столі під плівкою.

Крок 9

Форму для випічки у формі кільця змастіть соняшниковою олією. Загорніть боб і монетку в шматочки пергаменту. Сформуйте пиріг у формі кільця і в процесі формування сховайте в тісті обидва згортки в різних місцях.

Крок 10

Викладіть тісто у форму і залиште на столі на годину, накривши форму плівкою.

Крок 11

Розігрійте духовку до 180°C. Перевірте, чи добре піднялося тісто у формі. Для цього зробіть тест "на ямку".

Злегка натисніть пальцем на поверхню заготовки. Якщо вм'ятина швидко вирівнюється, тісто ще не підійшло. якщо палець провалився в тісто і залишилася глибока западина — тісто перестояло. ідеальний момент для відправки в духовку, коли тісто під пальцем пружне, але ямка розправляється повільно і на поверхні залишається невеликий слід від пальця.

Крок 12

Яєчний жовток розмішайте з 1 чайною ложкою води, змастіть отриманою сумішшю тісто і відправляйте форму в духовку. Випікайте до золотистого кольору близько 45 хвилин. Готовність пирога перевіряйте дерев'яною шпажкою — вона має виходити з тіста сухою.

Якщо пиріг сильно зарум'янився, але ще не готовий усередині, прикрийте його зверху аркушем фольги (матовою стороною вниз).

Крок 13

Готовий пиріг одразу виймайте з форми і дайте охолонути на решітці.

Крок 14

Розчиніть чайну ложку меду або цукру в столовій ложці води, змастіть цим сиропом остиглий пиріг і прикрасьте цукатами, сухофруктами та горіхами. Посипте Болу-Рей цукровою пудрою і перекладіть на блюдо для подачі.

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