Святкові закуски: фаршировані печериці з пармезаном

Приготувати фаршировані гриби простіше простого. Гаряча закуска з фаршированих печериць із приголомшливим смаком стане окрасою столу.

Фаршировані гриби — одна з улюблених закусок у святковому меню. Такі грибочки будуть ідеальною стравою, яку можна приготувати в останню хвилину. Начинка для фаршированих печериць може бути абсолютно різною. Швидким рецептом поділилася кулінарка Макінзе Гор, пише Delish.

Інгредієнти

рослинна олія для змащення дека;

700 г печериць із великими капелюшками;

2 столові ложки вершкового масла;

2 зубчики часнику (подрібнених);

1/4 склянки панірувальних сухарів;

дрібка солі;

свіжомелений чорний перець

150 г натертого сиру "Пармезан" і ще трохи для начинки;

120 г вершкового сиру, розм'якшеного;

2 столові ложки свіжої петрушки (дрібно нарізаної) і ще трохи для прикраси;

1 столова ложка свіжого чебрецю (дрібно нарізаного).

Приготування

Крок 1. Розігрійте духовку до 200°С. Змастіть деко олією. У грибів видаліть ніжки та дрібно їх (ніжки) наріжте. Викладіть капелюшки грибів на деко.

Крок 2. У сковороді на середньому вогні розтопіть вершкове масло. Додайте нарізані ніжки грибів і готуйте, поки більша частина вологи не вийде, приблизно 5 хвилин. Додайте часник і готуйте до появи аромату 1 хвилину. Потім додайте панірувальні сухарі та злегка підсмажте 3 хвилини. Приправити сіллю та перцем. Зніміть з вогню і дайте трохи охолонути.

Крок 3. У великій мисці змішайте обсмажені ніжки грибів, пармезан, вершковий сир, петрушку і чебрець. Приправити сіллю та перцем. Наповніть капелюшки грибів начинкою і посипте зверху ще пармезаном.

Крок 4. Запікайте, поки гриби не стануть м'якими, а верх не зарум'яниться, близько 20 хвилин.

Крок 5. Викладіть грибочки на блюдо. Перед подачею прикрасьте петрушкою.

Вам може сподобається рецепт курячого шніцеля з сиром "Пармезан" і цедрою лимона. Найважливішим інгредієнтом, щоб курячий шніцель вийшов смачним, є панірування.