Рецепти до Різдвяного посту: медовий пряник з родзинками та горіхами
Пісна медова коврижка готується дуже просто і прикрасить ваш стіл до весняного чаю в колі сім'ї під час Різдвяного посту.
До закінчення Різдвяного посту ще два тижні, і тим, хто постить, хочеться урізноманітнити своє меню смачною випічкою. Ідеальним рецептом пісної медової коврижки до вечірнього чаю ділиться зі своїми читачами Фокус.
Рецепт розрахований на стандартний лист для випічки розміром 35*47 см з високим бортом. Ви можете використовувати аркуш трохи меншого розміру, тоді товщина готової пряника буде більшою, а час випікання можливо доведеться збільшити.
Якщо ви хочете приготувати меншу порцію, візьміть половину або третину всіх інгредієнтів. Також ви можете за бажанням замінити родзинки іншими сухофруктами, а замість волоських горіхів узяти будь-які інші, які вам до смаку.
Інгредієнти
- цукор — 360 г;
- вода — 420 г;
- мед — 180 г;
- олія соняшникова — 210 г;
- какао — 15 г;
- сода — 15 г;
- родзинки — 235 г;
- горіхи волоські — 110 г;
- борошно — 575 г;
- кориця — неповна чайна ложка;
- мускатний горіх — ¼ чайної ложки.
Приготування
Крок 1
Підготуйте деко з високими бортами. Вистеліть його дно та боки листом фольги матовим боком догори. Фольгу нічим змащувати не потрібно.
Крок 2
Родзинки промийте та обсушіть. Горіхи подрібніть ножем або подавіть качалкою.
Крок 3
У каструльці з товстим дном змішайте мед, соняшникову олію, воду і цукор. Поставте на середній вогонь і варіть до закипання, періодично помішуючи.
Крок 4
Зніміть киплячу суміш з вогню, додайте какао, соду, корицю і мускатний горіх. Тримайте напоготові ложку з довгою ручкою! Суміш почне сильно пузиритися і підніметься висока піна. Активно мішайте суміш, щоб вона не "втекла" з каструлі.
Крок 5
Додайте родзинки та горіхи в каструльку з медово-масляною сумішшю. Залиште до повного охолодження.
Крок 6
Просійте борошно, додайте його в остиглу суміш із родзинками та горіхами. Ретельно перемішайте ложкою, щоб не було грудочок.
Крок 7
Розігрійте духовку до 170°C. Випікайте пряник близько 17 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою — вона має виходити з тіста сухою.
Крок 8
Готовий пряник витягніть із дека разом із фольгою і дайте охолонути на решітці.
Крок 9
Остиглий пряник переверніть, зніміть фольгу і наріжте на порційні шматочки. Ваш ідеальний пісний десерт до чаю готовий!
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