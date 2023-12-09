Не поспішайте виливати: п'ять незвичайних способів застосування огіркового розсолу
Настав час відкривати банки із заготовками на зиму. Після цього залишається чимало розсолів, які можуть бути корисними в господарстві.
Досвідчені господині знають, як з користю застосувати огірковий розсіл. Їхніми секретами поділився онлайн-журнал Lady.kyiv.ua.
Приготувати гірчицю
Щоб приготувати смачну домашню гірчицю, потрібно всього лише розвести гірчичний порошок огірковим розсолом. Для цього потрібно:
- Перемішати все ретельно, щоб не залишилося грудочок.
- Залишити соус на 10-12 годин у теплі.
- Злити надлишок рідини.
Соус готовий до вживання.
Замаринувати м'ясо
Якщо в огірковому розсолі замаринувати м'ясо не лише для шашлику, а й для холодцю, воно буде значно ніжнішим. Розсіл витягне залишки крові з м'яса — так бульйон буде світлішим і прозорішим.
Спекти печиво
Цей рецепт виручав господинь у 90-ті роки завдяки своїй простоті та простим інгредієнтам. На 200-грамову склянку маринаду знадобиться:
- 200 г цукру;
- 200 г вершкового масла;
- 4 ст. борошна;
- 1 ч. л. соди.
Потрібно просто змішати всі інгредієнти, розкачати тісто, вирізати будь-які фігурки за допомогою формочок і випекти печиво за температури 200 ⁰С.
Додати в розсольник і солянку
Досвідчені господині знають, що додавання щонайменше склянки огіркового розсолу до цих страв зробить їх більш наваристими, а смак — більш виразним.
Замінити оцет
Розсіл з-під огірків чудово замінить звичайний оцет. Якщо додати його до овочевої засмажки, страва прекрасно збереже яскравий колір і вийде дуже насиченою.
Нагадаємо, як приготувати дуже смачне сало в розсолі та з часником. Найкраще для засолювання брати свинячу грудинку з пророслістю.
Раніше Євген Клопотенко порадив, чим замінити сіль. Якщо ви хочете скоротити кількість вживаної солі, потрібно робити це поступово і використовувати різні альтернативи.