Не поспішайте виливати: п'ять незвичайних способів застосування огіркового розсолу

Настав час відкривати банки із заготовками на зиму. Після цього залишається чимало розсолів, які можуть бути корисними в господарстві.

Досвідчені господині знають, як з користю застосувати огірковий розсіл. Їхніми секретами поділився онлайн-журнал Lady.kyiv.ua.

Приготувати гірчицю

Щоб приготувати смачну домашню гірчицю, потрібно всього лише розвести гірчичний порошок огірковим розсолом. Для цього потрібно:

Перемішати все ретельно, щоб не залишилося грудочок. Залишити соус на 10-12 годин у теплі. Злити надлишок рідини.

Соус готовий до вживання.

Замаринувати м'ясо

Якщо в огірковому розсолі замаринувати м'ясо не лише для шашлику, а й для холодцю, воно буде значно ніжнішим. Розсіл витягне залишки крові з м'яса — так бульйон буде світлішим і прозорішим.

Спекти печиво

Цей рецепт виручав господинь у 90-ті роки завдяки своїй простоті та простим інгредієнтам. На 200-грамову склянку маринаду знадобиться:

200 г цукру;

200 г вершкового масла;

4 ст. борошна;

1 ч. л. соди.

Потрібно просто змішати всі інгредієнти, розкачати тісто, вирізати будь-які фігурки за допомогою формочок і випекти печиво за температури 200 ⁰С.

Додати в розсольник і солянку

Досвідчені господині знають, що додавання щонайменше склянки огіркового розсолу до цих страв зробить їх більш наваристими, а смак — більш виразним.

Замінити оцет

Розсіл з-під огірків чудово замінить звичайний оцет. Якщо додати його до овочевої засмажки, страва прекрасно збереже яскравий колір і вийде дуже насиченою.

Нагадаємо, як приготувати дуже смачне сало в розсолі та з часником. Найкраще для засолювання брати свинячу грудинку з пророслістю.

Раніше Євген Клопотенко порадив, чим замінити сіль. Якщо ви хочете скоротити кількість вживаної солі, потрібно робити це поступово і використовувати різні альтернативи.