У розсолі та з часником: як приготувати дуже смачне сало

Найкраще для засолювання брати свинячу грудинку з проростю.

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Сало, вимочене в розсолі, ніколи довго не залежиться в холодильнику. Пропонуємо приготувати його за рецептом із кулінарного блогу "Мамині рецепти". Сам процес займе зовсім небагато часу, а смачне сало потім можна запропонувати не тільки домочадцям, а й подати до приходу гостей.

Головний продукт слід вибирати з прошарками м'яса, найкраще брати грудинку. Саме сало має бути білим, а його шкірка — не твердою. Сіль для розсолу краще взяти грубого помелу, за бажання додаються спеції. Також заздалегідь подбайте про високий контейнер для сала.

Сало в розсолі

Інгредієнти:

свиняча грудинка — 1 кг;

вода — 1 літр;

сіль — 150 г;

духмяний перець — 3 шт;

лавровий лист — 2 шт;

чорний перець — за смаком;

часник — 4-5 зубчиків.

Спосіб приготування:

Грудинку ретельно помити під проточною водою і обсушити паперовим рушником. Порізати на великі шматки. Воду в каструлі поставити на вогонь, щоб закипіла.

Часник почистити і порізати дрібними шматочками. Половину покласти на дно контейнера, де буде маринуватися сало. На часник викласти сало. Якщо контейнер високий, то сало можна викладати в кілька шарів, перекладаючи кожен часником.

Коли в каструлі закипить вода, додати в неї лавровий лист, духмяний перець і чорний перець горошком, сіль. Вимкнути воду і розміштвати, поки не розчиниться сіль. Готовий розсіл витримати 5-10 хвилин, потім вилити його в контейнер. Якщо сало дуже жорстке, то розсіл можна виливати відразу.

За необхідності сало придавити тарілкою або іншим вантажем, закрити кришкою, дати охолонути і поставити в холодильник на 3-4 доби.

Якщо готове сало важко ріжеться, його перед вживанням можна відправити на кілька годин у морозилку, загорнувши в харчову плівку. Тоді нарізати його стане набагато легше.

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