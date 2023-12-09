"Шана това у-метука!": єврейський новорічний пиріг Лейках

Єврейський новорічний Лейках готується дуже легко і швидко. Прикрасьте свій святковий стіл цим смачнючим пирогом і побажайте всім солодкого Нового року.

Єврейський Новий рік називається Рош га-Шана і святкується восени. Традиційно в день свята на стіл подається медовий пиріг — лейках, а люди бажають одне одному "Шана това уметука!" — доброго і солодкого року. Рецепти лейкаха відрізняються в різних єврейських громадах, але об'єднує їх одне — це дуже смачна медова випічка, яку не забороняється пекти і в інші дні. То чому б не приготувати цей традиційний єврейський пиріг до Нового року і прикрасити ваш святковий стіл? Рецептом кавового лейкаха ділиться зі своїми читачами Фокус.

Інгредієнти

Для тіста:

яйця великі — 2 шт;

мед — 115 г;

цукор — 50 г;

олія рослинна — 35 г;

сода — 5 г (неповна чайна ложка);

борошно — 95 г;

міцна кава — 50 мл;

спеції (кориця, гвоздика, імбир, кардамон, мускатний горіх) — за бажанням.

Для прикраси:

кавові зерна;

шоколад.

Приготування

Крок 1

Заваріть дуже міцну каву і дайте їй охолонути.

Крок 2

Просійте борошно разом зі спеціями.

Крок 3

В іншій мисці збийте яйця з цукром і медом. Додайте соду, рослинну олію та каву, продовжуйте збивати до однорідності.

Крок 4

Додайте борошно зі спеціями і перемішайте міксером на низьких обертах, щоб не залишилося грудочок борошна.

Крок 5

Розігрійте духовку до 160°C. Підготуйте форму для випічки: вистеліть її фольгою або папером для випічки.

Крок 6

Вилийте рідке тісто у форму. Випікайте в лійках приблизно 40 хвилин. Готовність пирога перевіряйте дерев'яною шпажкою: вона має виходити з пирога сухою.

Якщо пиріг сильно підрум'янився, а в середині ще сирий, прикрийте його поверхню фольгою матовою стороною вниз.

Крок 7

Готовий пиріг вийміть із форми разом із фольгою та остудіть на решітці. Після цього викладіть на блюдо, прикрасьте шоколадом і кавовими зернами.

Нагадаємо максимально простий рецепт торта "Різдвяне поліно". Цей торт традиційно подають на стіл у зимові свята, згадуючи середньовічний звичай спалення різдвяного поліна.

Раніше Фокус писав, як спекти португальський різдвяний Болу-Рей — пиріг королів із сюрпризом. За легендою, Болу-Рей печеться в пам'ять про трьох волхвів, які прийшли вітати народження Христа, а в тісті господині ховають боб і монетку.