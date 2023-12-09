Підбираємо ідеальний букет прянощів: які спеції пасують до м'яса, птиці та риби
Добре підібрані спеції посилять смак вашої страви, підкреслять її виразність і створять неймовірний аромат. Розповідаємо, як підбирати прянощі до різних страв і з чим їх краще поєднувати.
Кожен кулінар має свій особливий набір секретних добавок, що надають його стравам унікального відтінку. Про найкращі комбінації спецій розповів вебпортал Оdinfakt.
М'ясо, риба і птиця вимагають вдумливого підходу в підборі до них прянощів. Звісно, в магазинах повно готових наборів, але багато хто з них містить надлишок солі та консервантів, тому набагато краще створити суміш прянощів на свій власний смак.
Правильні спеції для м'яса
Що б ви не готували з м'яса, чи то стейк, чи то котлети, чи то відбивні, — усі м'ясні страви гармоніюють з будь-якими видами перцю:
- чорним;
- червоним;
- білим;
- зеленим.
Також до м'яса гарні:
- паприка;
- сушений часник;
- кмин;
- коріандр;
- чебрець;
- розмарин;
- базилік;
- орегано.
Традиційні східні прянощі — зіра, уцхо-сунелі, каррі, куркума та імбир — надають м'ясу характерних нот і роблять його смак ще багатшим. Також до м'яса дуже смакують майоран і ароматний мускатний горіх.
Відповідні спеції для риби
Якщо ви зібралися смажити або запікати рибу, спробуйте додати до неї:
- імбир;
- гірчицю;
- кінзу;
- кріп;
- сушений часник або цибулю.
Гарним доповненням до рибної страви стануть чебрець і лавровий лист. Зрозуміло, не варто забувати про класичне поєднання — лимонний сік і білий перець надають рибі чудового аромату і підкреслюють її смак.
Ідеальні прянощі до птиці
Курка, як і індичка, чудово поєднуються з розмарином і карі, до них гарні добавки із сушених овочів:
- пастернаку;
- моркви;
- паприки;
- цибулі;
- часнику.
Трави надають яскравості смаку птиці — це можуть бути чебрець, майоран і орегано.
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