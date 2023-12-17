Човники з перцю з вершковим сиром: швидкий рецепт святкової закуски

Дуже проста в приготуванні гаряча страва — фаршировані перці під сирною начинкою. Перці виходять соковитими, смачними і мають дуже виграшний вигляд на будь-якому святковому столі, навіть новорічному.

Зробіть приготування різдвяної вечірки легкою справою за допомогою цієї простої вего-закуски. Рецептом перців із сиром і цедрою лимона поділилася кулінарна блогерка Трейсі Резерфорд, пише Taste.

Інгредієнти

250 г вершкового сиру, кімнатної температури;

65 г (1/4 склянки) сметани;

60 г (1/4 склянки) майонезу;

1 чайна ложка дрібно натертої цедри лимона;

1 невеликий зубчик часнику, розчавлений;

500 г солодкого дитячого перцю, розрізати навпіл, видалити насіння і мембрану;

солодка паприка для посипання;

нарізана зелена цибуля для прикраси.

Приготування

Крок 1. Використовуйте електричний вінчик, щоб збити вершковий сир у мисці до отримання однорідної маси. Додайте сметану, майонез, цедру лимона і часник. Збивайте, поки всі інгредієнти добре не будуть перемішані.

Крок 2. Перекладіть суміш у кондитерський мішок із простою насадкою діаметром 1 см. Видавіть суміш у кожну половинку перцю. Розкладіть на блюді по колу. Злегка посипте паприкою і посипте цибулею перед подачею.

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