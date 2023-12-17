Святкові страви: салат "Столичний" із куркою та консервованим горошком

Під час подачі можна прикрасити страву зеленою цибулею, а якщо сервірувати її за допомогою кулінарного кільця, то вийде гарно, святково й дуже апетитно.

Салат "Столичний" дуже схожий на олів'є, але до його складу входить м'ясо курки. Таким рецептом можна урізноманітнити повсякденне меню. Подавати страву можна і на свята — Різдво або Новий рік. Смачним рецептом поділилася Анна Каменєва, повідомляє "Дело вкуса".

Інгредієнти

150 г картоплі;

100 г моркви;

250 г курячого філе;

80 г консервованого зеленого горошку;

2 яйця;

4 столові ложки майонезу;

1 г солі;

1 г чорного меленого перцю.

Приготування

Крок 1. Відварити овочі, яйця та куряче філе. М'ясо остудити в бульйоні, так воно буде більш соковитим і ніжним.

Крок 2. Очистити овочі, нарізати кубиками та перекласти в салатник.

Крок 3. Яйця та солоні огірки теж нарізати кубиками, додати до овочів.

Крок 4. Нарізати курку. Із горошку злити рідину. М'ясо та горошок перекласти в салатник.

Крок 5. Заправити салат майонезом, додати сіль і перець до смаку. Все перемішати. Можна додати ще дрібно нарубаний кріп. Викласти на блюдо за допомогою кулінарного кільця, посипати зеленою цибулею.

Особливо смачним цей салат виходить із домашнім майонезом на жовтках. Салат "Столичний" так само, як і олів'є, можна подавати в тарталетках.

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