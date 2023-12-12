Салат по-королівськи: рецепт яскравого доповнення до вечері
Апельсин надає салату цікавої кислинки та робить його смак яскравішим.
Якщо замислюєтеся, чим урізноманітнити вечерю, рекомендуємо приготувати дуже смачний і дуже простий салат по-королівськи. Він будь-який гарнір зробить набагато яскравішим і порадує ваших близьких. Як зробити такий салат, розповіли в блозі "Прості рецепти".
Салат по-королівськи
Інгредієнти:
- крабові палички — 7 шт.;
- апельсин — 1 шт.;
- яйця — 4 шт.;
- часник — 1 зубчик;
- кукурудза консервована — 100 гр;
- майонез — 100-150 гр.
Спосіб приготування:
Курячі яйця зварити круто. Крабові палички розморозити до кімнатної температури.
Яйця остудити, почистити й нарізати маленькими кубиками. Крабові палички можна нарізати довільно: кружечками або смужками. Зубчик часнику почистити й дрібно порубати ножем або пропустити через часникодавку.
Апельсин очистити від шкірки, розібрати на часточки. Кожну часточку ретельно очистити від плівок, потім нарізати дрібними шматочками.
У глибокій мисці змішати всі продукти, заправити майонезом, посолити за смаком, якщо необхідно, і акуратно перемішати.
Раніше Фокус писав, як приготувати смачний пісний салат із "мівіною" та крабовими паличками.