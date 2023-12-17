Святкова закуска за 5 хвилин: рецепт смачної та красивої страви (відео)

При подачі закуску можна прикрасити гілочками зелені.

Красива та смачна закуска у вигляді тарталеток із начинкою не затримається на столі ні в будні, ні в свято. Пропонуємо вам приготувати таку закуску за рецептом кулінарної блогерки Христини Азізян, яка поділилася перевіреними способами створити справжній шедевр для гостей і близьких.

Швидка закуска за 5 хвилин

Інгредієнти:

крабові палички – 200 г;

яйця – 2-3 шт;

сир – 100 г;

майонез – 2-3 ст. л;

тарталетки.

Спосіб приготування:

Яйця відварити до готовності, остудити, почистити, порізати навпіл або на чотири частини і скласти в чашу блендера. Туди ж відправити заздалегідь розморожені крабові палички, порізаний шматочками твердий сир, майонез і подрібнити все до пюреподібної маси.

Утворене пюре зібрати в кондитерський мішок і за допомогою насадки красиво видавити масу в тарталетки.

За бажання закуску можна прикрасити гілочками зелені.

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