Салат "Різдвяний": рецепт ефектної страви на святковий стіл

Під час подачі салат нарізати порційними шматочками та прикрасити за бажання зернами граната.

Різдво, яке цього року багато хто святкуватиме вже 25 грудня, за новоюліанським календарем, а отже, час подумати про те, які цікаві та смачні страви можна поставити на стіл. Пропонуємо вам рецепт салату від кулінарної блогерки Юлії, що прикрасить святкове меню.

Салат "Різдвяний"

Інгредієнти:

варена картопля — 300 г;

яйця варені — 3 шт.;

куряче філе варене — 200 г;

солоні огірки — 150 г;

помідори свіжі — 200 г;

грецький йогурт — 400 г;

желатин — 12 г;

вода — 100 мл;

сіль до смаку.

Спосіб приготування:

Спочатку готуємо соус. Для цього желатин залити водою, дати набухнути, після чого розпустити будь-яким зручним способом (нагріваючи на плиті або в мікрохвильовці).

У миску відправити грецький йогурт і сіль до смаку. Додати розчинений желатин, усе перемішати.

Зварені круто яйця розділити на білки та жовтки. Білки натерти на крупній тертці, додати до них трохи соусу та перемішати.

Квадратну форму застелити харчовою плівкою. На дно рівномірно розподілити яєчні білки першим шаром. Зверху натерти жовтки. Із помідорів видалити насіння із соком, а м'якоть нарізати невеликими кубиками. Розподілити помідори наступним шаром і промазати соусом.

Курячі грудки нарізати невеликими кубиками або натерти на тертці та розподілити наступним шаром. Зверху курку обов'язково промазати соусом. Солоні огірки нарізати дрібними кубиками або натерти на тертці, відтиснути через ситечко зайву вологу та розподілити огірки наступним шаром, змастивши зверху соусом.

Останнім шаром буде варена картопля, натерта на великій тертці. Змастити картоплю залишками соусу, накрити салат харчовою плівкою та прибрати в холодильник мінімум на 4 години. Перед подачею перевернути салат на сервірувальне блюдо й нарізати на порційні квадрати. За бажання кожну порцію салату можна прикрасити насінням граната.

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