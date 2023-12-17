"Биті огірки": рецепт хрусткої закуски зі свіжих овочів у маринаді
Така закуска чудово підійде для столу з пісним меню.
Огірки в будь-якому вигляді — свіжі, солоні, мариновані — популярна закуска на будь-якому столі. Вони добре йдуть під смажену картоплю і з таким же успіхом розлітаються на святковому столі. Рекомендуємо вам приготувати дуже оригінальну закуску під назвою "Биті огірки". Готується вона дуже просто і з'їдається дуже просто. Рецептом цієї закуски поділилися в кулінарному блозі "Рецепти кожен день".
Биті огірки
Інгредієнти:
- огірки свіжі – 500 г;
- часник – 4 зубчики;
- чилі – за смаком;
- рисовий оцет – 2 ст. л;
- соєвий соус – 2 ст. л;
- цукор – 2 ч. л;
- рослинна олія – 2 ст. л;
- сіль – за смаком;
- кунжут – 2 ч. л;
- кінза – пучок.
Спосіб приготування:
Огірки помити, розрізати вздовж навпіл. Дерев'яною качалкою як слід відбити огірки так, щоб вони потріскалися: завдяки утвореним тріщинам маринад миттєво проникне всередину овочів.
Далі огірки необхідно нарізати навскоси шматочками і перекласти в салатну миску. До огірків додати сіль, цукор, оцет, соєвий соус, перемішати. Дати огіркам постояти хвилин 10.
Дрібно нарубати часник, кінзу й гострий перець. Відправити їх у салатник до огірків, додати кунжут, перемішати, заправити олією.
Неймовірно смачна закуска готова!
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