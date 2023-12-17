"Биті огірки": рецепт хрусткої закуски зі свіжих овочів у маринаді

Така закуска чудово підійде для столу з пісним меню.

Огірки в будь-якому вигляді — свіжі, солоні, мариновані — популярна закуска на будь-якому столі. Вони добре йдуть під смажену картоплю і з таким же успіхом розлітаються на святковому столі. Рекомендуємо вам приготувати дуже оригінальну закуску під назвою "Биті огірки". Готується вона дуже просто і з'їдається дуже просто. Рецептом цієї закуски поділилися в кулінарному блозі "Рецепти кожен день".

Биті огірки

Інгредієнти:

огірки свіжі – 500 г;

часник – 4 зубчики;

чилі – за смаком;

рисовий оцет – 2 ст. л;

соєвий соус – 2 ст. л;

цукор – 2 ч. л;

рослинна олія – 2 ст. л;

сіль – за смаком;

кунжут – 2 ч. л;

кінза – пучок.

Спосіб приготування:

Огірки помити, розрізати вздовж навпіл. Дерев'яною качалкою як слід відбити огірки так, щоб вони потріскалися: завдяки утвореним тріщинам маринад миттєво проникне всередину овочів.

Далі огірки необхідно нарізати навскоси шматочками і перекласти в салатну миску. До огірків додати сіль, цукор, оцет, соєвий соус, перемішати. Дати огіркам постояти хвилин 10.

Дрібно нарубати часник, кінзу й гострий перець. Відправити їх у салатник до огірків, додати кунжут, перемішати, заправити олією.

Неймовірно смачна закуска готова!

Раніше Фокус писав, як приготувати на закуску фаршировані печериці з пармезаном.