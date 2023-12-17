Здорове харчування: салат із запеченого буряка та козячого сиру
Якщо буряк запекти — у ньому збережеться значно більше вітамінів і корисних речовин, ніж у відвареному.
Легкий салат із буряка з додаванням сиру, авокадо, руколи ідеально підійде на обід або вечерю. Яскравий і смачний, він може прикрасити як святковий, так і повсякденний стіл. Замість руколи можна використовувати будь-яку зелень, яка вам подобається, пише видання Delish.
Інгредієнти
- 600 г буряка (5-6 шт.);
- 300 г листя руколи;
- 1 авокадо;
- 150 г козячого сиру;
- 100 г подрібнених смажених волоських горіхів.
- Із зазначеної кількості інгредієнтів виходить чотири порції.
Соус:
- 2 столові ложки оливкової олії першого віджиму;
- 1 столова ложка бальзамічного оцту;
- 1 столова ложка кленового сиропу;
- 2 чайна ложка діжонської гірчиці;
- щіпка солі;
- дрібка меленого чорного перцю.
Приготування
Крок 1. Розігрійте духовку до 200°С. Загорніть кожен буряк у фольгу і викладіть на деко. Запікайте до готовності (щоб перевірити, можна проткнути фольгу виделкою або ножем), близько 1 години. Дайте настоятися, поки він не охолоне, потім очистіть і наріжте часточками.
Крок 2. Тим часом приготуйте соус: у банці змішайте оливкову олію, оцет, кленовий сироп і діжонську гірчицю. Приправити сіллю і перцем.
Крок 3. Покладіть руколу у велику сервірувальну тарілку і злегка заправте соусом. Зверху викладіть буряк, авокадо, козячий сир і волоські горіхи. Акуратно перемішайте і за необхідності додайте ще трохи соусу.
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