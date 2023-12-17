Здорове харчування: салат із запеченого буряка та козячого сиру

Якщо буряк запекти — у ньому збережеться значно більше вітамінів і корисних речовин, ніж у відвареному.

Легкий салат із буряка з додаванням сиру, авокадо, руколи ідеально підійде на обід або вечерю. Яскравий і смачний, він може прикрасити як святковий, так і повсякденний стіл. Замість руколи можна використовувати будь-яку зелень, яка вам подобається, пише видання Delish.

Інгредієнти

600 г буряка (5-6 шт.);

300 г листя руколи;

1 авокадо;

150 г козячого сиру;

100 г подрібнених смажених волоських горіхів.

Із зазначеної кількості інгредієнтів виходить чотири порції.

Соус:

2 столові ложки оливкової олії першого віджиму;

1 столова ложка бальзамічного оцту;

1 столова ложка кленового сиропу;

2 чайна ложка діжонської гірчиці;

щіпка солі;

дрібка меленого чорного перцю.

Приготування

Крок 1. Розігрійте духовку до 200°С. Загорніть кожен буряк у фольгу і викладіть на деко. Запікайте до готовності (щоб перевірити, можна проткнути фольгу виделкою або ножем), близько 1 години. Дайте настоятися, поки він не охолоне, потім очистіть і наріжте часточками.

Крок 2. Тим часом приготуйте соус: у банці змішайте оливкову олію, оцет, кленовий сироп і діжонську гірчицю. Приправити сіллю і перцем.

Крок 3. Покладіть руколу у велику сервірувальну тарілку і злегка заправте соусом. Зверху викладіть буряк, авокадо, козячий сир і волоські горіхи. Акуратно перемішайте і за необхідності додайте ще трохи соусу.

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