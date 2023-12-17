Страви турецької кухні: рецепт пирога Ревані

Ревані — дуже смачний і соковитий пиріг із манної крупи, щедро политий цукровим сиропом.

Оскільки пиріг Ревані готують у багатьох країнах, у нього є безліч варіацій. У турецькій кухні використовується манна крупа. Таку страву, як і багато східних солодощів, можна віднести до щербетних, тобто до таких, що просочуються сиропом. Готується цей пиріг-маннік досить просто і швидко, повідомляє Travel Food Atlas.

Інгредієнти

Тісто:

крупа манна — 200 г;

олія соняшникова рафінована — 125 мл;

масло вершкове (для змащування форми) — 20 г;

йогурт — 225 мл;

борошно пшеничне — 200 г;

розпушувач — 1,5 ч. л.;

цукор — 100 г;

цукор ванільний — 20 г;

яйця курячі — 2 шт.

Сироп:

вода — 250 мл;

цукор — 150 г;

сік лимонний — 2 ст. л.

Для посипання:

кокосова стружка 5 ст. л.;

мелені фісташки 5 ст. л.

Приготування

Крок 1. Поставте цукор і воду в каструлю на середній вогонь. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь до середнього і варіть 15 хвилин. Вимкніть вогонь і вичавіть сік лимона. Дайте сиропу повністю охолонути.

Крок 2. Розігрійте духовку до 170°С. Застеліть форму для випічки розміром 9x13 пергаментним папером.

Крок 3. Збийте яйця і цукор у великій мисці за допомогою електричного міксера і віночка близько 5 хвилин, поки вони не стануть пишними і світлими.

Крок 4. Змішайте ванільний екстракт, рослинну олію та йогурт. Додайте манну крупу, борошно, розпушувач, сіль і перемішайте.

Крок 5. Перекладіть тісто у форму для запікання. Розрівняйте верх і кілька разів постукайте формою по столу, щоб випустити зайве повітря.

Крок 6. Випікайте в духовці 30 хвилин. Щоб перевірити готовність, вставте в корж зубочистку і, якщо вона чиста, значить, можна пиріг діставати.

Крок 7. Дайте пирогу охолонути протягом 5 хвилин. Розріжте його на 12 квадратів у формі та полийте холодним сиропом весь корж за допомогою ополоника.

Крок 8. Перед подачею дайте йому постояти при кімнатній температурі 1-2 години. Посипте кокосовою стружкою та меленими фісташками.

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