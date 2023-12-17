Швидкі рецепти: конвертики з листкового тіста з яблуками та сиром

Якщо гості на порозі або терміново потрібно зробити не складне в приготуванні частування, тоді вас може виручити цей рецепт.

Конвертики з листкового тіста з яблуками та сиром виходять дуже смачні, ніжні й ароматні. Замість яблук можете взяти іншу начинку. Рецептом поділилася Франческа Зані, пише Delish.

Інгредієнти

2 середніх яблука без серцевини, нарізані скибочками;

цедра з 1 лимона;

6 столових ложок рідкого меду;

1 упаковка (500 г) листкового тіста, розмороженого;

1 велике яйце;

230 г гострого чеддеру, натертого на дрібній тертці;

1,5 чайної ложки морської солі;

1/4 склянки нарізаних смажених горіхів пекан;

1 чайна ложка свіжого листя чебрецю.

Приготування

Крок 1. Розігрійте духовку до 200°С і застеліть 2 дека пергаментом. У середній мисці змішайте яблука, цедру лимона і 4 столові ложки меду.

Крок 2. Розріжте кожен аркуш тіста на 4 квадрати (11 x 11 см), всього їх має вийти вісім. У невеликій мисці збийте яйце з невеликою кількістю води. Змастіть зовнішні краї тіста яєчною сумішшю. Поверніть квадрати тіста так, щоб кут був звернений до вас. На середину квадрата покладіть 1 столову ложку тертого сиру. Зверху викладіть 10-11 скибочок яблук. Потім, покладіть по 1 столовій ложці тертого сиру (без гірки) на кожну сторону скибочок яблук. Загніть ліву сторону зверху і злегка притисніть, щоб запечатати, потім також загніть праву сторону. Змастіть верх і боки тіста яєчною сумішшю, посипте морською сіллю. Розкладіть по 4 конвертики на кожне підготовлене деко.

Крок 3. Випікайте слойки поки тісто не підніметься і не стане золотисто-коричневим по краях, 20-25 хвилин. Дайте охолонути 5 хвилин.

Крок 4. Розкладіть готові конвертики на блюді. Полийте 2 столовими ложками меду, що залишилися. Зверху посипте горіхами пекан і чебрецем.

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