Святкові закуски: рулет із лаваша з червоною рибою та сиром

Закуска неодмінно сподобається гостям. Її можна зробити заздалегідь, заощадивши час на приготування основних гарячих страв.

Лаваш із червоною рибою та кисломолочним сиром прикрасить будь-який святковий стіл. На його приготування піде всього 20 хвилин. Усі інгредієнти гармонійно поєднуються, а рулет має гарний вигляд у розрізі, пише 1000 Menu.

Інгредієнти

лаваш тонкий — 2 шт;

кисломолочний сир -200 г;

червона слабосолона або копчена риба — 160 г;

петрушка — 20г.

Приготування

Крок 1. Лаваш викладіть на дошку. Намажте його шаром сиру завтовшки 5-6 мм. Що товстіший шар, то смачніший. Але не надто старайтеся.

Крок 2. Подрібніть зелень петрушки. Наріжте філе червоної риби на шматочки бажаного розміру.

Крок 3. На лаваш поверх шару сиру помістіть нарізану петрушку. Можна було б змішати її з сиром, але тоді закуска буде не так ефектно виглядати в розрізі. Крок 4. Поверх нарізаної зелені розкладіть шматочки червоної риби.

Крок 5. Щільно згорніть лаваш рулетом так, щоб начинка не вивалювалася з боків. Покладіть рулет у холодильник на годину-другу, щоб усі компоненти спресувалися.

Крок 6. Перед подачею рулет із сиру і червоної риби наріжте гострим ножем трохи навскіс на невеликі шматочки і красиво розкладіть на плоскій тарілці або на блюді, прикрасивши зеленню.

Лаваш можна замінити будь-якими тонкими коржиками. Також підійде будь-яка зелень, наприклад, кріп або зелена цибуля. Таку закуску можна приготувати заздалегідь і залишити в холодильнику на ніч.

Раніше, 15 грудня, Фокус публікував рецепт святкових тарталеток із сиром і червоною ікрою.