Ідеальний холодець: 5 лайфхаків, щоб традиційна страва вийшла смачною та прозорою

Технологія приготування холодцю досить складна, і помилки можна припуститися на будь-якому етапі. Але якщо знати основні правила і суворо дотримуватися їх, то ваш холодець завжди буде виходити ідеально.

Традиційний холодець, який заведено готувати на Новий рік та інші зимові свята, вимагає дотримання технології та досвіду. Але навіть у хороших господинь часом трапляються "проколи", і холодець виходить каламутним і несмачним. Про секрети смачного холодцю і найпоширеніші помилки під час його приготування розповіло видання UA Novosti.

Попередня підготовка м'яса — замочіть м'ясо

Щоб холодець вийшов прозорим, у м'ясі має бути якомога менше речовин, які спричиняють помутніння бульйону. І насамперед це кров, що залишилася в м'ясі та кістках. Крім того, харчові добавки, якими часто годують сільськогосподарських тварин, мають властивість накопичуватися в тканинах і негативно позначаються на смаку та кольорі бульйону.

Тому м'ясо для холодцю необхідно замочити в холодній воді не менше ніж на 6 годин, а краще на ніч. За цей час усі непотрібні речовини в м'ясі розчиняться і перейдуть у воду, а саме м'ясо стане більш ніжним і м'яким.

Початок варіння — злийте перший бульйон

Вимочене м'ясо починають варити в чистій холодній воді, нічого туди не додаючи. Щойно бульйон закипить, його потрібно злити, а м'ясо промити під проточною водою. Після цього в каструлю наливають чисту холодну воду і знову ставлять на вогонь.

Ніякого поспіху — варіть на слабкому вогні

Якщо ви вирішили варити холодець, значить маєте розуміти, що тільки на варіння у вас піде не менше 5 годин. Якщо ви будете варити холодець на сильному вогні, це не тільки не прискорить процес, а й безповоротно зіпсує страву — холодець не застигне.

Отже, ваш бульйон, який стане ідеальним холодцем, має варитися на дуже слабкому вогні, на межі закипання. Між "бульками" повітря, що піднімаються на поверхню бульйону, має проходити приблизно секунд 10-15.

Що ж робити, якщо ви відволіклися, а в цей час холодець сильно закипів? У такому разі у вас є три виходи:

зваріть на цьому бульйоні густий зимовий суп, наприклад балканську боб-чорбу;

використайте варене м'ясо для приготування іншої святкової страви, наприклад салату "Принц" із волоськими горіхами;

використовуйте для застигання холодцю желатин або агар-агар, але тоді вже чесно назвіть вашу страву "заливне".

Сіль і спеції — вчасно доведіть холодець до смаку

Після того, як другий бульйон закипить, ретельно збирайте піну, яка ще може з'являтися на поверхні. Коли піна перестала утворюватися, у бульйон потрібно додати очищені овочі та прянощі:

цілу моркву;

цілу цибулину;

пару неочищених зубчиків часнику;

перець чорний горошок;

перець ямайський (запашний) — 1 горошина на літр води;

стебла і шматочок кореня селери;

лавровий лист — 1 листочок на 3 літри води.

Солити холодець потрібно приблизно через 2-3 години після початку варіння, а ось свіжий видавлений через прес часник додають тільки після того, як закінчиться процес варіння.

Нічого зайвого — процідіть готовий бульйон

Готовому холодцю дають охолонути близько півгодини. Після чого дістають м'ясо, до бульйону додають часник, пробують на смак і за потреби додають сіль.

М'ясо відокремлюють від кісток і розкладають по формах для застигання. Бульйон проціджують через кілька шарів марлі, щоб навіть найдрібніші частинки піни чи часнику не зіпсували прозорості, та заливають ним м'ясо у формах.

Якщо ви приготували багато холодцю і всі форми не поміщаються в холодильник, ви можете винести їх на засклений балкон або веранду, в зимовий час хороший холодець застигне і там.

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