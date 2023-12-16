Благородство смаку та кольору: бісквітний рулет "Червоний оксамит"
Насичений червоний бісквіт і білосніжна рікотта — це ідеальне поєднання смаку та кольору.
Щоб приготувати цей чудовий святковий рулет, вам знадобиться натхнення і всього 45 хвилин часу. До того ж бісквіт можна просочити коньяком або ромом, що зробить десерт ще смачнішим і ароматнішим. Рецептом рулету "Червоний оксамит" поділився сайт Shef Donna.
Інгредієнти
Для тіста:
- яйця великі — 3 шт;
- цукрова пудра — 50 г;
- дрібний білий цукор — 50 г;
- пшеничне борошно — 65 г;
- кукурудзяний крохмаль — 35 г;
- какао — 10 г;
- червоний харчовий барвник;
- ванільний екстракт або ванілін.
Для начинки:
- рікотта — 200 г;
- цукрова пудра — 50 г;
- жирна сметана — 50 г;
- загущувач сметани — 1 ч.л.;
- малиновий або полуничний джем — 40 г
Для прикраси:
- молочний шоколад — 50 г;
- білий шоколад — 50 г.
Приготування
Крок 1
У глибоку миску розбийте яйця, додайте цукор і пудру. Збивайте на максимальній швидкості міксера близько 10 хвилин, поки маса не збільшиться в об'ємі в 3 рази.
Крок 2
Додайте рідкий харчовий барвник червоного кольору. Залежно від виду та концентрації барвника його може знадобитися від кількох крапель до столової ложки. Тому додавайте фарбу потроху, продовжуючи збивати яєчно-цукрову суміш, допоки колір не буде достатньо насиченим і рівномірним.
Крок 3
В окрему миску просійте борошно, крохмаль і какао.
Крок 4
Частинами додавайте суху суміш у збиті яйця, акуратно перемішуючи лопаткою.
Крок 5
Бісквітне тісто має вийти дуже повітряним. Викладіть тісто на деко, застелене пергаментним папером, і розрівняйте лопаткою.
Крок 6
Випікайте бісквіт за температури 180 градусів близько 10 хвилин. Щоб бісквіт вийшов пишним, дверцята духовки під час випікання відчиняти не можна.
Крок 7
Готовий бісквіт згорніть у рулет разом із пергаментом і накрийте рушником.
Крок 8
Змішайте рікотту зі сметаною, цукровою пудрою і згущувачем. Збийте крем міксером на низьких обертах.
Крок 9
Бісквіт розгорніть, просочіть міцним алкоголем або сиропом за бажанням. Рівномірно розподіліть крем по поверхні бісквіта.
Крок 10
На половину рулету викладіть джем. Обережно згорніть рулет і викладіть на дошку швом донизу.
Крок 11
Гострим ножем підрівняйте кінці рулету. Розтопіть шоколад і прикрасьте ним верх рулету.
Крок 12
Готовий рулет приберіть у холодильник на 8 годин, щоб він просочився і застиг.
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