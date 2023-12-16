Традиційні різдвяні напої: прості рецепти глінтвейну та коктейлю Егг-ног

Багато хто з нас перед зимовими святами зосереджується на тому, яку їжу приготувати, але не забувайте, що відповідні напої можуть повністю змінити вашу святкову вечерю.

Дуже важливо правильно підібрати алкоголь до їжі, щоб не зіпсувати смак страв. Рецептами двох класичних різдвяних коктейлів — глінтвейну та Егг-нога — поділився сайт RSVP.

Глінтвейн Ешфорд Касл

Глінтвейн дуже доречний у цю пору року — є щось святкове в його солодкому і пряному смаку.

Різдвяний глінтвейн Фото: Pixabay

Інгредієнти

вино червоне — 1 пляшка;

паличка кориці — 1-2 шт;

аніс — 2 шт;

гвоздика — 6 шт;

цедра апельсина — 1 шт;

пудра цукрова — 2 ст.л;

джин — 50 мл.

Приготування

Крок 1

Розчиніть цукрову пудру в невеликій кількості червоного вина, щоб вийшов густий сироп. Це можна не робити, якщо ви віддаєте перевагу менш солодкому напою.

Крок 2

Додайте решту вина та інші інгредієнти й варіть на слабкому вогні 20 хвилин. Що довше ви нагріваєте суміш, то більше аромату набуває вино, але в жодному разі не дозволяйте йому перекипіти.

Крок 3

Додайте перед подачею трохи джина. Розлийте напій і подавайте, прикрасивши часточкою апельсина і паличкою кориці.

Егг-ног Кленсі

Для тих, хто не любить смак вина, завжди є інші варіанти.

Коктейль Егг-ног Фото: Pixabay

Інгредієнти

молоко — 30 мл;

вершки збиті — 30 мл;

сироп карамельний або ванільний — 15 мл;

віскі — 30 мл;

рому — 30 мл;

яйце — 1 шт;

кубики льоду — 2-4 шт;

паличка кориці -1шт;

Приготування

Крок 1

Налийте молоко, вершки, сироп, віскі та ром у шейкер.

Крок 2

Введіть у суміш одне яйце. Щільно закрийте шейкер і добре струсіть.

Крок 3

Відкрийте шейкер і додайте в нього кілька кубиків льоду, потім знову струсіть.

Крок 4

Процідіть коктейль у склянку, прикрасьте паличкою кориці та збитими вершками

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