Підсолоджувач розважальників: учені розповіли, чому мед усе частіше використовують у коктейлях

Мед є популярним інгредієнтом багатьох страв, але дедалі частіше він приходить на зміну звичайній воді у складах багатьох популярних коктейлів і за цим стоїть ціла наука.

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Багато ресторанів і кафе пропонують унікальні коктейлі з використанням меду як основного інгредієнта. Наприклад, у коктейлі "Бджолині коліна" замість традиційної суміші цукру і води використовується сироп з меду і води, що дає змогу отримати солодший смак завдяки високому вмісту фруктози в меді. Про те, яка цікава наука стоїть за кулінарними вишукуваннями подібних коктейлів з меду, пише Popular Science.

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Доцент кафедри бджільництва Техаського університету A&M Джуліана Рангель наголошує на розмаїтті меду, стверджуючи, що різні сорти, наприклад, м'ятний мед, можуть поліпшити специфічні коктейлі, як-от мохіто, завдяки їхньому унікальному смаковому профілю та наявності в меді натуральних кислот, які добре поєднуються з цитрусовими напоями.

Кріс Герлінг, старший науковий співробітник Корнельського університету, зазначає, що мед надає напоям особливої текстури і смаку, допомагаючи пом'якшити різкість етанолу і гіркоту деяких компонентів коктейлів. Однак через свою в'язкість мед необхідно розбавляти теплою водою, щоб він добре вливався в коктейлі, як це практикується в готелі Hilton у Макліні, штат Вірджинія, де в напоях використовується мед, зібраний на даху.

Крім того, бджолиний віск, який є побічним продуктом процесу виробництва меду, використовують у барменській справі для надання коктейлям унікального характеру. Деякі коктейлі витримують у посудинах, вистелених бджолиним воском, що повторює технологію витримки вина в дубових діжках, даючи змогу алкоголю витягувати аромати з воску. У нью-йоркському ресторані Hawksmoor цю концепцію розвивають, додаючи у віскі бджолиний віск для створення коктейлю з вершковою текстурою і квітковими нотками.

Незважаючи на інноваційне використання бджолиного воску в міксології, Рангель попереджає про можливу наявність у воску залишків пестицидів, але водночас зазначає, що міські бджоли можуть переносити менше пестицидів, порівняно з сільськогосподарськими. Потенційний ризик, на її думку, можна порівняти з вживанням неорганічних продуктів або самого алкоголю.

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