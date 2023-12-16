Вишуканий біск із креветками: зігріваючий і душевний зимовий суп

Цей насичений суп має дуже багатий смак морепродуктів, а вершки дають йому ніжну кремову консистенцію.

Страва з'явилася у Франції кілька століть тому, а її назва народилася від латинського biscotum, що означає двічі печений. Річ у тім, що раніше морепродукти, з яких готували суп, запікали або підсмажували двічі, щоб вони максимально віддали свій смак. Рецептом смачнючого супу біск поділився "5 канал".

Інгредієнти

вершки 20% — 400 мл;

вода — 400 мл;

креветки — 300 г;

біле сухе вино — 100 мл;

цибуля ріпчаста — 1 шт;

морква — 1 шт;

паста томатна — 2 ст. л;

масло вершкове — 2 ст. л;

сіль — за смаком;

перець чорний — за смаком;

зелень, чорний кунжут, чилі — для прикраси.

Приготування

Крок 1

Очистіть цибулю та моркву, дрібно наріжте овочі кубиком.

Крок 2

Очистіть креветки і викладіть їх у каструлю з товстим дном. Обсмажуйте їх 4-5 хвилин на невеликій кількості рослинної олії та стежте, щоб вони не пригоріли. Креветки, що підрум'янилися, поки відкладіть убік.

Крок 3

Помістіть у каструлю нарізані моркву та цибулю і злегка їх протушкуйте. Додайте панцири та голови, що залишилися від креветок. Обсмажте їх ще 4-5 хвилин.

Крок 4

Налийте до засмажки воду і вино, введіть потроху томатну пасту, щоб її "розбудити", і гарненько все перемішайте. Тушкуйте суміш під кришкою на невеликому вогні не менше години. Не забувайте її періодично помішувати. Овочі мають добре розваритися, щоб їх було легко пюрирувати.

Крок 5

Витягніть залишки креветок і решту суміші ретельно протріть через сито. Отриману густу масу поставте на вогонь і проваріть на повільному вогні ще 3-5 хвилин після того, як суп закипить.

Крок 6

Прогрійте вершки, при цьому стежте, щоб вони не закипіли. Влийте їх тонкою цівкою в суп, безперервно помішуючи його. Посоліть і поперчіть страву й одразу зніміть із плити.

Крок 7

Розлийте суп по тарілках, додавши в кожну обсмажені креветки. Прикрасьте страву чорним кунжутом, зеленню і дрібно нарізаним гострим перцем за бажанням.

Нагадаємо простий рецепт смачного та легкого супу із запечених овочів. Найкраще такий суп подавати з сендвічем.

Раніше Фокус писав, як приготувати густий і ароматний американський томатний суп. Готується ця страва просто і швидко, з інгредієнтів, які майже завжди є в наявності.