Вишуканий біск із креветками: зігріваючий і душевний зимовий суп
Цей насичений суп має дуже багатий смак морепродуктів, а вершки дають йому ніжну кремову консистенцію.
Страва з'явилася у Франції кілька століть тому, а її назва народилася від латинського biscotum, що означає двічі печений. Річ у тім, що раніше морепродукти, з яких готували суп, запікали або підсмажували двічі, щоб вони максимально віддали свій смак. Рецептом смачнючого супу біск поділився "5 канал".
Інгредієнти
- вершки 20% — 400 мл;
- вода — 400 мл;
- креветки — 300 г;
- біле сухе вино — 100 мл;
- цибуля ріпчаста — 1 шт;
- морква — 1 шт;
- паста томатна — 2 ст. л;
- масло вершкове — 2 ст. л;
- сіль — за смаком;
- перець чорний — за смаком;
- зелень, чорний кунжут, чилі — для прикраси.
Приготування
Крок 1
Очистіть цибулю та моркву, дрібно наріжте овочі кубиком.
Крок 2
Очистіть креветки і викладіть їх у каструлю з товстим дном. Обсмажуйте їх 4-5 хвилин на невеликій кількості рослинної олії та стежте, щоб вони не пригоріли. Креветки, що підрум'янилися, поки відкладіть убік.
Крок 3
Помістіть у каструлю нарізані моркву та цибулю і злегка їх протушкуйте. Додайте панцири та голови, що залишилися від креветок. Обсмажте їх ще 4-5 хвилин.
Крок 4
Налийте до засмажки воду і вино, введіть потроху томатну пасту, щоб її "розбудити", і гарненько все перемішайте. Тушкуйте суміш під кришкою на невеликому вогні не менше години. Не забувайте її періодично помішувати. Овочі мають добре розваритися, щоб їх було легко пюрирувати.
Крок 5
Витягніть залишки креветок і решту суміші ретельно протріть через сито. Отриману густу масу поставте на вогонь і проваріть на повільному вогні ще 3-5 хвилин після того, як суп закипить.
Крок 6
Прогрійте вершки, при цьому стежте, щоб вони не закипіли. Влийте їх тонкою цівкою в суп, безперервно помішуючи його. Посоліть і поперчіть страву й одразу зніміть із плити.
Крок 7
Розлийте суп по тарілках, додавши в кожну обсмажені креветки. Прикрасьте страву чорним кунжутом, зеленню і дрібно нарізаним гострим перцем за бажанням.
Нагадаємо простий рецепт смачного та легкого супу із запечених овочів. Найкраще такий суп подавати з сендвічем.
Раніше Фокус писав, як приготувати густий і ароматний американський томатний суп. Готується ця страва просто і швидко, з інгредієнтів, які майже завжди є в наявності.