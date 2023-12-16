Українські "облизні": простий і дуже смачний рецепт смажених пиріжків на два укуси (відео)
Хрустке тісто, медові горіхи й ароматна кориця — ці пиріжки стануть вашими улюбленими ласощами. Готуються вони дуже легко, а зникають з тарілки вмить і абсолютно відповідають своїй назві.
Облизні — це маленькі хрусткі пиріжки з різноманітними начинками. Свій варіант українського десерту опублікувала ведуча каналу "Кухня як Релакс".
Автор рецепта використовувала для тіста кисле молоко, але, якщо у вас його немає, то можна взяти замість нього кефір або ряжанку. Як начинку можна взяти солодкий сир із ваніллю, розпарені сухофрукти або розтертий із цукром мак.
Інгредієнти
Для тіста
- борошно — 300 г;
- цукор — 2 ст.л;
- сіль — за смаком;
- розпушувач — 0,5 ч.л;
- цукор ванільний — 10 г;
- олія рослинна — 1 ст.л;
- кисле молоко — 1 ст.
Для начинки
- горіхи волоські — за смаком.
Для смаження
- олія соняшникова — 300 мл.
Для подачі
- пудра цукрова — за смаком;
- кориця мелена — за смаком;
- мед — за смаком.
Приготування
Крок 1
Насипте в борошно цукор, ванільний цукор, дрібку солі, розпушувач і просійте всі сухі інгредієнти. Додайте олію та кисле молоко, за бажання можна замінити його на кефір або ряжанку. Замісіть тісто і накрийте його бавовняним рушником. Залиште тісто "відпочивати" приблизно на пів години.
Крок 2
Розкачайте тісто не товще 0,5 см, виріжте формочкою або маленькою склянкою невеликі кружечки. Розкладіть по вирізаних кружечках горіхи і заліпіть пиріжки як вареники.
Крок 3
Смажте пиріжки у фритюрі до готовності. Готові пиріжки викладайте спершу на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
Крок 4
Посипте пиріжки цукровою пудрою з корицею або полийте їх розтопленим медом.
Нагадаємо рецепт швидкого тіста для пиріжків, яке готується всього за 20 хвилин. Для пиріжків із цього тіста можна брати будь-яку начинку на свій смак.
Раніше Фокус писав, як приготувати швидкі пиріжки без замісу тіста. На приготування таких пиріжків піде не більше пів години.