Корисні поради: як заощадити і смачно засолити червону рибу

Готова солона риба в магазинах коштує не дешево, але якщо приготувати її самостійно — вийде більш бюджетно. Така риба вийде яскравою і дуже смачною. Вона просто тане в роті.

Слабосолона червона риба — це чудова закуска на святковому столі. Ніжні скибочки риби можна подавати на стіл як окрему закуску, а можна включити до складу інших закусок і салатів. Сайт 1000.menu показав, як засолити форель, але можна так само приготувати сьомгу та будь-яку іншу червону рибу на ваш смак.

Краще брати рибу, яка пройшла стадію глибокої заморозки. Можна взагалі не використовувати спецій, багато хто вважає, що вони заглушають власний аромат делікатесної риби. Також добре додати трохи апельсинової цедри — це додасть рибі оригінального смаку.

Інгредієнти

форель — 350 гр;

сіль морська — 2 ст. л;.

цукор — 1 ст. л;.

кріп насіння — 0,5 ст. л;.

перець горошком — за смаком;

перець духмяний — за смаком;

лавровий лист — 1 шт.

Приготування

Крок 1

Філе риби добре промийте та промокніть зайву вологу паперовим рушником.

Крок 2

Перемішайте сипучі інгредієнти — сіль, цукор і спеції. Ретельно обваляйте рибу з усіх боків у посолочній суміші.

Крок 3

Покладіть форель у контейнер шкірою донизу на шар суміші для посолу та обсипте рибу сумішшю з усіх боків. Додайте перець горошком, перець духмяний і лавровий лист.

Крок 4

Накрийте рибу плівкою "в контакт", а зверху розмістіть відповідний вантаж. Покладіть контейнер із рибою під пресом у холодильник на добу.

Крок 5

Переверніть рибу через добу і знову поставте під прес. Ще через добу промийте філе під холодною водою, обсушіть і спробуйте. Якщо на ваш смак риба вийшла солонуватою, вимочіть її 1-2 години в крижаній воді. До речі, після цього філе буде більш пружним і його буде легше нарізати тонкими скибочками.

Крок 6

Таку заготовку можна зробити заздалегідь і заморозити її порційно, щоб за потреби використати стільки скільки потрібно.

Нагадаємо рецепт рулету зі шпинату з червоною рибою та сирною начинкою на святковий стіл. Оригінальний колір рулету та ніжна начинка зроблять його хітом будь-якого столу.

Раніше Фокус писав, як приготувати салат із червоною рибою та авокадо. Для салату необхідно брати тільки свіжі та якісні продукти.