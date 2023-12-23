Рецепт класичного теріякі: універсальний соус до м'яса, риби, птиці та овочів
Якщо ви завжди купуєте соус теріякі в магазині, ви будете здивовані, дізнавшись, наскільки просто і легко приготувати його вдома.
У продажу можна знайти багато видів соусу теріякі. Його роблять густим або рідким, більш-менш солодким, додають часник, цибулю, імбир та інші прянощі. Але у складі класичного японського соусу теріякі — лише 4 інгредієнти, тому він є універсальним і підходить до м'яса, риби та овочів. Про те, як за півгодини приготувати соус теріякі вдома, розповів сайт Delish.
Японське слово "теріякі" в перекладі означає "смажити на вогні і блищати". Тобто цей соус призначений насамперед для змащування продукту, який готують на грилі, щоб вийшла блискуча карамелізована скоринка.
Класичний соус теріякі має насичений смак соєвого соусу і водночас він має бути в'язким і липким, що робить його чудовим доповненням до приготованого м'яса та овочів.
Як приготувати соус теріякі
Інгредієнти:
- звичайний соєвий соус — 3/4 склянки;
- мірін (дуже солодке рисове вино міцністю 14°) — 3/4 склянки;
- саке — 100 мл;
- цукор — 25 г.
Приготування:
- У каструлі з товстим дном змішайте всі чотири інгредієнти, поставте на середній вогонь і доведіть до кипіння.
- Зменшіть вогонь, щоб соус ледь кипів. Варіть помішуючи, поки об'єм соусу не зменшиться вдвічі (до 1 склянки).
- Готовність соусу можна визначити і за консистенцією — він стане злегка в'язким. Зазвичай на це йде 20-25 хвилин.
- Приготований у домашніх умовах соус теріякі перелийте в герметичну банку або пляшку і зберігайте в холодильнику до одного місяця.
Як використовувати соус теріякі
Головне призначення соусу — змащування їжі, яка готується на грилі. Але теріякі також можна використовувати й іншими способами:
- у складі маринадів для м'яса, птиці та риби;
- як інгредієнт заправки для салатів;
- як самостійний соус до різних страв.
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