Швидкий рецепт: рулет із лаваша з крабовими паличками без майонезу

Усі рулети з лаваша готуються за одним і тим же принципом. Потрібно взяти начинку, загорнути її в тонкі листи лаваша та щільно стягнути.

Рулет із лаваша з крабовими паличками не тільки має ефектний вигляд, він ще й дуже смачний. У цьому ж рецепті для начинки використовуються два види сиру. Таку страву можна подати на святковий стіл, пише 1000.menu.

Інгредієнти

Для приготування такої закуски знадобляться:

тонкий лаваш — 100 г (1 лист);

крабові палички — 400 г;

вершковий сир — 200 г;

твердий сир — 100 г;

яйця — 2 шт.;

кріп — 50 г.

Приготування

Крок 1. Крабові палички попередньо розморозьте. Яйця відваріть круто. Охолодіть і натріть їх на крупній тертці.

Крок 2. Крабові палички натріть на дрібній тертці. Щоб це було зручніше зробити, натирайте їх не до кінця розмороженими.

Крок 3. Твердий сир натріть на дрібній тертці. Кріп помийте, обсушіть і дрібно порубайте.

Крок 4. Лист лаваша розгорніть і рівномірно змастіть вершковим сиром. Зверху посипте кропом.

Крок 5. Далі викладіть шар натертого сиру та шар варених яєць. Зверху розподіліть терті крабові палички.

Крок 6. Згорніть лаваш щільним рулетом, загорніть у харчову плівку та покладіть у холодильник на 1 годину для охолодження та просочення. Перед подачею наріжте рулет на шматочки.

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