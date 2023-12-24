Святкові закуски: діп-соус із копченого лосося з вершковим сиром (фото)

Діп — тип соусів, призначених для занурення в них їжі, наприклад чіпсів, ролів, тостів, овочів. Головна відмінність від інших соусів полягає в способі застосування — не соусом поливають їжу, а їжу занурюють у соус.

Діп із копченого лосося стане одним з улюблених святкових соусів. Копчений лосось, гострий хрін, яскравий лимон і дрібно нарізаний кріп змішуються з основою з вершкового сиру та грецького йогурту, створюючи найпікантніший вершковий соус, який тільки можна собі уявити. Його можна подавати з тостами, різними крекерами та овочами. Рецептом поділилася кулінарка Кет Бойцова, повідомляє Delish.

Інгредієнти

Для приготування соусу знадобляться такі продукти:

230 г вершкового сиру (кімнатної температури);

1/2 склянки грецького йогурту;

1 чайна ложка цедри лимона і ще трохи для подачі;

1 столова ложка лимонного соку;

1 столова ложка натертого хрону;

3 столових ложки кропу, дрібно нарізаного;

230 г копченого лосося, дрібно нарізаного;

сіль і чорний мелений перець за смаком.

Приготування

Крок 1. Подрібніть перші п'ять інгредієнтів у кухонному комбайні до отримання однорідної маси, перекладіть у миску середнього розміру.

Крок 2. Додайте кріп і лосось. Перемішайте все до стану однорідної маси, приправте сіллю і перцем, охолодіть.

Крок 3. Перед подачею на стіл посипте зверху соус перцем і цедрою лимона. В окремій тарілці подайте тости та крекери.

Фото: Райан Лібе/Delish

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