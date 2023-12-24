"Поцілунок феї": рецепт смачного пісочного десерту з безе

Готове печиво можна посипати тертим шоколадом або зробити малюнок шоколадною глазур'ю.

Ніжне пісочне печиво з повітряним безе "Поцілунок феї", що тане в роті, — неймовірно смачний десерт і чудове частування до чаю. Його приготувати дуже просто, якщо скористатися рецептом кулінарної блогерки Світлани Бауер.

Печиво "Поцілунок феї"

Інгредієнти:

масло або маргарин — 120 г;

цукрова пудра — 50 г;

жовток — 3 шт;

дрібка солі;

борошно — приблизно 230 г;

розпушувач — 0,5 ч. л;

ванільний цукор — 1 ч. л.

Для безе:

білок — 3 шт;

цукрова пудра — 140 г;

лимонний сік — 1 ч. л.

цукерки Тoffifee для начинки.

Спосіб приготування:

Вершкове масло змішати з цукром, ванільним цукром і дрібкою солі, додати жовтки, борошно і замісити тісто. Розкачати, вирізати кружечки.

Білки збити з лимонним соком і поступово ввести цукрову пудру. На кружки викласти по цукерці, а зверху — безе.

Відправити печиво на 20–25 хвилин у духовку, розігріту до 160 градусів. Готове печиво можна посипати тертим шоколадом або зробити малюнок шоколадною глазур'ю.

Раніше Фокус писав, як приготувати розкішне різдвяне печиво з натуральним шоколадом і м'ятою.