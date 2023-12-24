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"Поцілунок феї": рецепт смачного пісочного десерту з безе

Оксана Ханас
Фото: Svetlana Bauer/Instagram

Готове печиво можна посипати тертим шоколадом або зробити малюнок шоколадною глазур'ю.

Ніжне пісочне печиво з повітряним безе "Поцілунок феї", що тане в роті, — неймовірно смачний десерт і чудове частування до чаю. Його приготувати дуже просто, якщо скористатися рецептом кулінарної блогерки Світлани Бауер.

Печиво "Поцілунок феї"

Інгредієнти:

  • масло або маргарин — 120 г;
  • цукрова пудра — 50 г;
  • жовток — 3 шт;
  • дрібка солі;
  • борошно — приблизно 230 г;
  • розпушувач — 0,5 ч. л;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.

Для безе:

  • білок — 3 шт;
  • цукрова пудра — 140 г;
  • лимонний сік — 1 ч. л.
  • цукерки Тoffifee для начинки.

Спосіб приготування:

Вершкове масло змішати з цукром, ванільним цукром і дрібкою солі, додати жовтки, борошно і замісити тісто. Розкачати, вирізати кружечки.

Білки збити з лимонним соком і поступово ввести цукрову пудру. На кружки викласти по цукерці, а зверху — безе.

Відправити печиво на 20–25 хвилин у духовку, розігріту до 160 градусів. Готове печиво можна посипати тертим шоколадом або зробити малюнок шоколадною глазур'ю.

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