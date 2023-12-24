"Поцілунок феї": рецепт смачного пісочного десерту з безе
Готове печиво можна посипати тертим шоколадом або зробити малюнок шоколадною глазур'ю.
Ніжне пісочне печиво з повітряним безе "Поцілунок феї", що тане в роті, — неймовірно смачний десерт і чудове частування до чаю. Його приготувати дуже просто, якщо скористатися рецептом кулінарної блогерки Світлани Бауер.
Печиво "Поцілунок феї"
Інгредієнти:
- масло або маргарин — 120 г;
- цукрова пудра — 50 г;
- жовток — 3 шт;
- дрібка солі;
- борошно — приблизно 230 г;
- розпушувач — 0,5 ч. л;
- ванільний цукор — 1 ч. л.
Для безе:
- білок — 3 шт;
- цукрова пудра — 140 г;
- лимонний сік — 1 ч. л.
- цукерки Тoffifee для начинки.
Спосіб приготування:
Вершкове масло змішати з цукром, ванільним цукром і дрібкою солі, додати жовтки, борошно і замісити тісто. Розкачати, вирізати кружечки.
Білки збити з лимонним соком і поступово ввести цукрову пудру. На кружки викласти по цукерці, а зверху — безе.
Відправити печиво на 20–25 хвилин у духовку, розігріту до 160 градусів. Готове печиво можна посипати тертим шоколадом або зробити малюнок шоколадною глазур'ю.
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