Банановий пиріг на сковороді: рецепт десерту нашвидкуруч
На приготування такого пирога у вас піде близько 20 хвилин.
Банановий пиріг, приготований на сковорідці, — це не тільки дуже швидко, а й дуже смачно. Як приготувати такий десерт нашвидкуруч, розповіли в кулінарному блозі "Кулінарія".
Банановий пиріг на сковорідці
Інгредієнти:
- банани — 2 шт;
- яйця — 2 шт;
- борошно пшеничне або рисове — 60-70 г;
- йогурт — 25 г;
- розпушувач — 1/2 ч. л;
- цукор — 1 ст. л. (або підсолоджувач 2 г за бажанням).
Спосіб приготування:
Яйця збити в пишну, щільну піну протягом 4-5 хвилин, додати всі інші інгредієнти (цукор або підсолоджувач за бажанням) і обережно перемішати.
Очистити банани і розрізати вздовж і впоперек на чотири частини, як на відео, і викласти на дно нагрітої сковороди смажити з тістом.
Накрити кришкою і смажити за невеликої температури 15 хвилин.
Готовність перевірити дерев'яною шпажкою, дати трохи охолонути, лопаткою пройтися по краях, щоб простіше було дістати з форми.
Прикласти тарілку до пательні та перевернути разом.
За бажанням зверху можна полити згущеним молоком, розтопленим шоколадом або карамеллю.
Раніше Фокус писав, як приготувати банановий пиріг на пісочному тісті.