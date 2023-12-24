Банановий пиріг на сковороді: рецепт десерту нашвидкуруч

На приготування такого пирога у вас піде близько 20 хвилин.

Банановий пиріг, приготований на сковорідці, — це не тільки дуже швидко, а й дуже смачно. Як приготувати такий десерт нашвидкуруч, розповіли в кулінарному блозі "Кулінарія".

Банановий пиріг на сковорідці

Інгредієнти:

банани — 2 шт;

яйця — 2 шт;

борошно пшеничне або рисове — 60-70 г;

йогурт — 25 г;

розпушувач — 1/2 ч. л;

цукор — 1 ст. л. (або підсолоджувач 2 г за бажанням).

Спосіб приготування:

Яйця збити в пишну, щільну піну протягом 4-5 хвилин, додати всі інші інгредієнти (цукор або підсолоджувач за бажанням) і обережно перемішати.

Очистити банани і розрізати вздовж і впоперек на чотири частини, як на відео, і викласти на дно нагрітої сковороди смажити з тістом.

Накрити кришкою і смажити за невеликої температури 15 хвилин.

Готовність перевірити дерев'яною шпажкою, дати трохи охолонути, лопаткою пройтися по краях, щоб простіше було дістати з форми.

Прикласти тарілку до пательні та перевернути разом.

За бажанням зверху можна полити згущеним молоком, розтопленим шоколадом або карамеллю.

Раніше Фокус писав, як приготувати банановий пиріг на пісочному тісті.