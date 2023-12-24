Новорічне меню: рецепт соковитого і яскравого салату "Клеопатра" (відео)
Для заправки салату достатньо всього однієї столової ложки майонезу, оскільки він виходить дуже соковитий.
Продовжуючи тему салатів для святкового меню, не можемо обійти стороною дивовижно смачний і красивий салат "Клеопатра" від кулінарної блогерки Крістіни Азізян, який вразить гостей поєднанням інгредієнтів і приємним післясмаком. Такий салат гарний тим, що його можна приготувати і на Святвечір, оскільки він пісний, і в будь-який святковий день.
Салат "Клеопатра"
Інгредієнти:
- крабові палички – 200-300 г;
- мариновані гриби – 300 г (1 банка);
- консервовані ананаси – 200 г;
- маслини без кісточки – 200 г;
- цибуля червона або звичайна – 1 шт;
- оцет – 1 ч. л;
- цукор – 1/2 ч. л;
- майонез – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
Спочатку необхідно замаринувати цибулю. Для цього її потрібно порізати півкільцями, додати оцет і цукор, змішати та залишити на 5-6 хвилин. Поки цибуля маринується, слід порізати всі інгредієнти. Крабові палички можна порізати як кільцями, так і соломкою, а шматочки ананаса кожна господиня ріже на свій смак.
Усі інгредієнти змішати в глибокій мисці та додати майонез. Не варто хвилюватися, що в рецепті вказана всього одна ложка майонезу. Салат виходить настільки соковитий, що цієї кількості соусу цілком достатньо для заправки.
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