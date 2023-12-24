Салат "Новорічний": покроковий рецепт приготування (відео)

Щоб салат був більш соковитим, краще потримати його недовго в холодильнику.

Поєднання курячого м'яса, зерен граната і чорносливу дає приголомшливий смак. Салат із таких інгредієнтів стане хітом будь-якого святкового столу. Приготувати його дуже легко, якщо скористатися рецептом кулінарної блогерки Христини Азізян.

Новорічний салат

Інгредієнти:

відварене куряче філе (або філе стегна) — 300–400 г;

чорнослив — 160–180 г;

волоські горіхи — 50 г;

зерна 1 граната;

яйця відварені — 2 шт (додавати за бажанням);

сіль, чорний мелений перець,

майонез (краще домашній) — 2–3 ст. л. (можна також узяти майонез і сметану).

Спосіб приготування:

Горіхи злегка порубати. Куряче філе порізати кубиками або соломкою. Чорнослив залити окропом, злити воду, висушити від зайвої вологи на паперовому рушнику і порізати шматочками.

У глибокій мисці змішати зерна граната, м'ясо, горіхи, порізані кубиками яйця, чорнослив. Усе посолити, поперчити, заправити і добре перемішати.

Якщо хочете, щоб салат був більш соковитим, потримайте його недовго в холодильнику.

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