Салат "Новорічний": покроковий рецепт приготування (відео)
Щоб салат був більш соковитим, краще потримати його недовго в холодильнику.
Поєднання курячого м'яса, зерен граната і чорносливу дає приголомшливий смак. Салат із таких інгредієнтів стане хітом будь-якого святкового столу. Приготувати його дуже легко, якщо скористатися рецептом кулінарної блогерки Христини Азізян.
Новорічний салат
Інгредієнти:
- відварене куряче філе (або філе стегна) — 300–400 г;
- чорнослив — 160–180 г;
- волоські горіхи — 50 г;
- зерна 1 граната;
- яйця відварені — 2 шт (додавати за бажанням);
- сіль, чорний мелений перець,
- майонез (краще домашній) — 2–3 ст. л. (можна також узяти майонез і сметану).
Спосіб приготування:
Горіхи злегка порубати. Куряче філе порізати кубиками або соломкою. Чорнослив залити окропом, злити воду, висушити від зайвої вологи на паперовому рушнику і порізати шматочками.
У глибокій мисці змішати зерна граната, м'ясо, горіхи, порізані кубиками яйця, чорнослив. Усе посолити, поперчити, заправити і добре перемішати.
Якщо хочете, щоб салат був більш соковитим, потримайте його недовго в холодильнику.
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