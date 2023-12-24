Млинцеві суші: рецепт простої закуски з рибою та сиром

Приготування таких суші займе набагато менше часу, ніж за оригінальним рецептом.

Якщо любите суші, але бажання варити рис і возитися із закручуванням рулетів у вас немає, найкраще рішення — млинцеві суші. Готуються вони набагато простіше, ніж оригінальна страва, і виходять дуже смачними. Як приготувати цю закуску, яка, до речі, цілком підійде і для святкового столу, розповіли в блозі "Рецепты каждый день".

Млинцеві суші

Інгредієнти:

Для млинців:

молоко — 0,5 літра;

рослинна олія — 3 ст. л;

борошно — 9 ст. л. без гірки;

яйце — 1 шт;

цукор — 0,5 ч. л.

Для начинки:

червона риба — 100 г;

огірок — 1 шт;

вершковий сир — 100 г.

Спосіб приготування:

Усі інгредієнти для тіста добре перемішати, щоб не було грудочок, дати йому постояти хвилин 15–20, знову все перемішати і посмажити тоненькі млинці.

Червону рибу порізати тонкими смужками. Огірок розрізати вздовж на 6–8 частин. За бажання можна очистити його від шкірки.

На кожен остиглий млинець смугою викласти вершковий сир, рибу й огірок. Згорнути рулетом. Відправити в холодильник на годину, після чого розрізати готові млинці на кружальця і викласти на блюдо.

Раніше Фокус писав, як приготувати ліниві суші "Філадельфія".