Минтай у клярі: рецепт простої та смачної страви на вечерю

Таку рибу можна подавати з будь-яким гарніром: картопляним пюре, гречаною кашею, булгуром тощо.

Риба на обід або вечерю — чудове рішення для тих, хто віддає перевагу смачній і корисній їжі або дотримується правильного харчування. Рекомендуємо приготувати минтай у клярі та потішити близьких апетитною стравою, рецептом якої поділилися в кулінарному блозі "Рецепты каждый день".

Минтай у клярі

Інгредієнти:

філе минтая — 0,5 кг;

сметана — 3 ст. л;

яйця — 2 шт;

борошно — 50 г.;

рослинна олія — для смаження;

сіль і спеції — за смаком.

Спосіб приготування:

У мисці збити до однорідної маси яйця, борошно і сметану. У результаті має вийти густий кляр.

Рибу помити, висушити за допомогою паперового рушника, порізати філе тонкими смужками.

Кожну смужку занурити в кляр і відправити на розігріту сковорідку з олією, обсмажити з обох боків до золотистості.

Викласти готову рибу на серветку, щоб пішов увесь зайвий жир.

Таку рибу можна подавати з будь-яким гарніром: картопляним пюре, гречаною кашею, булгуром тощо.

Раніше Фокус писав, як приготувати минтай з овочами, додавши сметану, вершки або несолодкий йогурт і отримавши смачну і ніжну страву.