Імбирний чай: рецепт приготування ароматного та корисного напою

Готовий чай необхідно пити через 10-15 хвилин після приготування. так він зберігає максимум своїх властивостей.

У холодний зимовий сезон, що загрожує перепадами температур і застудними захворюваннями, імбирний чай — справжній порятунок від вірусів. Крім того, він дуже корисний для організму і зігріє після прогулянки вулицею. Як його правильно приготувати, розповіли в блозі "Рецепти щодня".

Імбирний чай

Інгредієнти:

корінь імбиру — 50 г;

апельсин — 200 г;

лимон — 60 г;

мед — 50 г.

листя свіжої м'яти — 5 шт.

Спосіб приготування:

Починаємо робити чай із видавлювання апельсинового соку, який потім разом із м'якоттю виливаємо в заварник. Додаємо туди ж сік половини лимона. М'якоть у цьому разі краще викинути — вона може додати небажаної гіркоти.

Чистимо імбир від шкірки і натираємо його на дрібну тертку. Потрібно стежити, щоб сік, який виділяється з імбиру під час натирання, потрапляв у чайник. З гілочок м'яти обриваємо листочки, рвемо їх і додаємо в сік.

Готову суміш заливаємо гарячою водою. Оскільки мед втрачає свої корисні властивості за високих температур, витримуємо хвилину, щоб вода змішалася з холодним соком і чай почав остигати. Після цього додаємо мед і залишаємо чай заварюватися.

Пити гарячий чай можна вже через 10-15 хвилин. Влітку імбирний напій смачно і приємно вживати холодним.

Раніше Фокус писав, як приготувати домашній глінтвейн з апельсином.