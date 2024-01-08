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Ситна і смачна грузинська закуска за 10 хвилин: простий рецепт

Оксана Ханас
Фото: kristinazizian/instagram

Ця страва всім добре відома з меню кавказьких ресторанів як грузинська закуска пхалі, але з іншою подачею. Вона виходить ошатною, смачною і дуже святковою.

Закуска з квасолі та горіхів — страва, яка знайома далеко не всім. Однак поєднання смаків і зовнішнє оформлення цієї закуски зроблять її фаворитом будь-якого столу. Вона виходить ситною, а на приготування піде не більше 10 хвилин. Своїм перевіреним рецептом цієї страви поділилася кулінарний блогер Христина Азізян.

Закуска з консервованої квасолі та горіхів

Інгредієнти:

  • консервована квасоля — 1 банка;
  • волоські горіхи — 50 г;
  • часник — 1-2 зубчики;
  • вершкове масло — 20 г;
  • рослинна олія — 1 ст. л;
  • сіль, чорний перець;
  • пучок кінзи чи кропу (можна взяти і петрушку);
  • зерна граната.

Спосіб приготування:

З квасолі злити рідину. У чашу блендера відправити всі інгредієнти, крім зелені та граната. Збити до однорідної маси. З отриманого паштету сформувати кульки, обваляти їх у подрібненій зелені та надати кожному форму конуса-ялинки. Прикрасити зернами граната і подати зі шпажками на блюді.

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