Маринована салака: рецепт чудової риби від Валерія Пономаря (відео)

Маринувати рибу потрібно не менше чотирьох годин. Ще краще залишити її в маринаді на всю ніч. Так вона набере максимального смаку.

Салака — дуже смачна і корисна риба. Вона містить вітаміни А, Е, С, В2, В1, В6 і В12, покращує роботу серцево-судинної системи та зір, нормалізує кров'яний тиск, знімає запальні процеси в суглобах. Також у цій рибі відносно високий вміст кальцію, фосфору, йоду та магнію. Тому обов'язково додавайте її до свого раціону. Щоб вона була ще смачнішою, замаринуйте її за рецептом відомого одеського кулінарного блогера Валерія Пономаря.

Маринована салака

Інгредієнти:

салака — 400 г;

гострий перець — 1/2 шт;

часник — 4-5 зубчиків;

петрушка — пучок (1,5 ст. л);

сіль — 1 ч. л;

сік лимона — 1/2 шт;

оливкова олія — 150 мл (перший віджим).

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Спосіб приготування:

Салаку очистити від нутрощів, видалити голову, хребет і чорну плівку. Рибу зручніше очищати ножицями, так не пошкоджується продукт.

Перець, часник і петрушку, дрібно нарізані, перетерти із сіллю і соком лимона, щоб отримати максимальний аромат і смак, змішати з оливковою олією і викласти очищену рибу в отриманий маринад. Риба має бути покрита олією, можна також використовувати будь-яку баночку.

Рибу відправити в холодильник мінімум на 4 години, а найкраще залишити на ніч.

Після маринування рибу можна позбавити зайвої олії, помістивши на паперовий рушник.

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