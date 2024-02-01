Салат із курячої печінки: рецепт дуже бюджетної та смачної страви
Простий і недорогий салат належно оцінять усі, хто його спробує. Він апетитний, має яскравий смак і швидко готується.
Курячі субпродукти — не менш універсальний інгредієнт для приготування безлічі смачних і різноманітних страв, ніж, власне, саме м'ясо. Якщо у вас у холодильнику є трохи курячої печінки, рекомендуємо зробити дуже апетитний салат. Він урізноманітнить повсякденне меню та потішить гостей на святковому столі. Як його приготувати, розповіли в блозі "Прості рецепти".
Салат із курячої печінки
Інгредієнти:
- печінка куряча — 500 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт;
- морква — 2 шт;
- огірки мариновані середнього розміру — 5 шт;
- сіль — за смаком;
- перець — за смаком;
- часник — 2 зубчики
- майонез — 3 ст. л;
- яйця — 2 шт.
Спосіб приготування:
Курячу печінку помити, видалити все зайве, нарізати брусочками. Моркву та огірки нарізати тонкою соломкою. Нарізану чверть кільцями цибулю обсмажити до повної готовності, додати печінку і все разом пересмажувати протягом 7 хвилин. Потім додати сіль, перець за смаком.
В окрему миску додати яйця, сіль, усе збити і приготувати один або два яєчні млинці. Остиглі млинці нарізати тонкою соломкою. Усі інгредієнти з'єднати, заправити сметаною або майонезом, додати часник і все перемішати.
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