Довго не черствіє: рецепт батона з картопляного пюре (відео)

Лише один незвичайний інгредієнт робить батон ще м'якшим і не дає йому зачерствіти. На смак випічки він ніяк не впливає.

Якщо ви думаєте, що смачний батон можна приготувати тільки з дріжджового тіста, ви помиляєтеся. Виявляється, як інгредієнт можна використовувати... картопляне пюре. Батони з цим інгредієнтом виходять неймовірно смачні і довго не черствіють, переконує кулінарна блогерка Світлана Бауер. Вона поділилася своїм рецептом цієї випічки.

Батони з картопляного пюре.

Інгредієнти:

борошно — 500-550 г;

молоко — 100 мл;

вода — 100 мл;

дріжджі пресовані — 21 г (якщо сухі, то 7 г);

сіль — 1 ч. л;

цукор — 1 ч. л;

картопляне пюре — 250 г;

рослинна олія — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці змішати молоко, воду та картопляне пюре. Усе добре перемішати і додати дріжджі, цукор, сіль і борошно. Замісити тісто, додавши під час замісу рослинну олію. Готове тісто залишити на годину, накривши миску рушником.

Тісто, що розстоялося, обім'яти, сформувати з нього батони. Залишити їх розстоюватися ще на 30 хвилин, після чого зробити надрізи, як на звичайних батонах, змочити водою і відправити на деку в духовку, розігріту заздалегідь до 200 градусів, на 20-25 хвилин.

Готовим батонам дати охолонути, після чого можна їх їсти.

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