Лимонний пудинг: рецепт найніжнішого десерту до чаю

Пудінг виходить легким та повітряним. При подачі його можна прикрасити гілочками м'яти.

Лимонний пудинг — це випічка для тих, хто любить ніжний цитрусовий аромат і не менш ніжний смак лимона. Приготуйте його, і навіть звичайне чаювання перетвориться на свято. Рецептом приготування десерту поділилися у блозі "Кулінарія".

Лимонний пудинг

Інгредієнти:

борошно — 60 г;

лимонний сік – 2 ст. л;

цедра лимона – 1/2 ч. л;

олія вершкове – 30 г;

цукор – 60 г;

яйце – 1 шт;

молоко – 100 мл.

Спосіб приготування:

Вершкове масло, нагріте до кімнатної температури, збити з цукром і жовтком. Додати сік і цедру лимона, знову все збити, потім ввести просіяне борошно.

Збиваючи, поступово влити молоко і продовжити збивати, доки маса не стане однорідною.

Окремо збити білок, після чого викласти його в основну масу та перемішати.

Форми змастити тонким шаром вершкового масла і перекласти туди тісто. Поставити їх у високу форму, до половини налити в неї окріп. Відправити пудинг у духовку, розігріту до 180 градусів, і випікати до легкої рум'яної скоринки та стійкості пудингу приблизно 20 хвилин.

Відкрити дверцята духовки, але відразу форми не діставати, дати пудингу трохи охолонути.

Читайте також:

Пудинг із сиру з морквою: як приготувати смачний десерт

Ніжний та легкий десерт. Рецепт ванільного пудингу

Готуємо пудинг: не простий, а кукурудзяний