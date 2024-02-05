Котлети без м'ясного фаршу: рецепт смачної страви

Незважаючи на відсутність у котлетах м'ясного фаршу, їхній смак вам дуже сподобається. Завдяки сиру в складі, такі котлети виходять ще й дуже соковитими.

Якщо ви думаєте, що приготувати як смачну добавку до вечері або продумуєте меню наступного обіду, придивіться до рецепта котлет із шинки та сіра. Як уже зрозуміло з назви, для їхнього приготування не потрібен м'ясний фарш, а смак страви відрізнятиметься від традиційних котлет, але це не означає, що він буде гіршим. Рецептом таких котлет поділилися в блозі "Кулінарія".

Котлети з шинки та сиру

Інгредієнти:

шинка — 130 г;

сир твердий — 130 г;

яйця — 2 шт;

манка — 45 г;

сметана — 40 г;

сухарі панірувальні — 50 г;

сіль, чорний мелений перець;

трави сушені пряні — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Шинку нарізати маленькими кубиками. Сир натерти на тертці.

В окремій мисці змішати шинку, одне яйце і сир. Всипати сіль, перець, трави та манку. Перемішати до однорідності.

В одній глибокій тарілці збити трохи яйця, у другу всипати панірувальні сухарі.

Сформувати з ковбасно-сирної маси котлети вагою 50 г, занурити їх у яйце і запанірувати в сухарях з усіх боків.

Обсмажити на помірному вогні по 3-4 хвилини з кожного боку до рум'яності.

Подавати до столу з будь-яким гарніром.

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