Нова форма й улюблений смак: рецепт рулету "Медовик"

Готовий рулет необхідно відправити в холодильник, щоб він просочився. Десерт можна прикрасити на свій смак.

Торт "Медовик" — така ж класика, як бісквітна випічка або "Наполеон". Крім класичного торта, цей десерт готують у формі тістечок і навіть рулетів. Сьогодні ми пропонуємо саме останній варіант "Медовика" — у вигляді рулету. Як приготувати смачний десерт з улюбленим смаком, розповіли в кулінарному блозі "Рецепти щодня".

Рулет "Медовик"

Інгредієнти:

мед — 300 гр

сметана — 120 г;

сода — 1 ч. л;

вершкове масло — 75 г;

цукор — 60 г;

яйце — 3 шт;

борошно — 280 г.

Для крему:

сметана 20% — 200 г;

вершки 35% — 250 г;

цукрова пудра — 100 г.

Спосіб приготування:

Соду змішати зі сметаною.

У сотейник або каструлю з товстим дном влити мед, додати вершкове масло, цукор і нагріти на слабкому вогні. Маса має стати однорідною. Потім, перемішуючи вінчиком, поступово влити до сметанної маси, остудити її до тепло-гарячого стану і додати яйця, розмішуючи вінчиком. Необхідно стежити, щоб суміш не була дуже гарячою, щоб яйця не заварилися.

Потім додати борошно. Маса має вийти за консистенцією, як густа сметана, з вінчика стікатиме густою щільною стрічкою.

На деко, застелене пергаментним папером, розподілити 10 столових ложок тіста тонким шаром (приблизно 0,2 сантиметра) і відправити в розігріту до 165 градусів духовку на 7 хвилин. Поки випікається один корж, потрібно зробити заготовки для наступних. В ідеалі з цієї маси має вийти три коржі.

Дістати готовий корж, накрити пергаментним папером, перевернути і зняти папір, на якому пекли.

Збити вершки з цукровою пудрою до стійкого стану. В іншій ємності збити сметану протягом 5-7 хвилин. Потім до сметани за допомогою силіконової лопатки додати вершки і перемішати.

Розподілити на остиглі коржі крем, згорнути рулет. Поставити в холодильник на 4 години, щоб він достатньо застиг і просочився.

Готовий рулет прикрасити на свій смак. Його можна полити глазур'ю, покрити кремом і посипати крихтою або мигдальними пелюстками.

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