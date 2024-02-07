Чому перша страва може вийти несмачною: прості рекомендації, аби уникнути цього

Аби ваші страви завжди виходили смачними і поживними, не лінуйтеся радитися з фахівцями своєї справи — кулінарами, кондитерами, дієтологами.

Зазвичай перша страва може варитися або на так звані вихідні сімейні обіди, або загалом на тиждень, коли господиня працює і не має змогу щоденно пригощати свою родину свіженьким супчиком. Тому й рецепти не завжди є такими ж відшліфованими, як щодо других страв і салатів або десертів, до яких ставляться з особливою кулінарною увагою. Про основні помилки нам розповіли кулінари із сайту Ukr.Media.

Аби ваші перші страви завжди виходили смачними і члени вашої родини просили ще і ще, намагайтеся не робити таких помилок.

Варити тільки на м’ясному філе

Багато хто не застосовує кісточку, залишаючи в каструлі тільки м’якоть. Якщо ваша родина може їсти наваристий суп або борщ, обов’язково залиште кісточку — вона наситить його глибшим смаком.

Кип'ятити овочі

Зауважте: не варто вкидати нарізку з овочів у киплячий бульйон і залишати їх у каструлі. Екстремальні температури буквально випаровують з них величезну частину корисних мікроелементів.

Порушувати черговість додавання овочів

Багато хто не дотримуються алгоритму додавання овочів, внаслідок чого деякі овочі не доходять до готовності, тоді як інші вже розвалюються наче каша. Тому спочатку слід класти сирі овочі, потім ті, які пасеруються на сковороді, а вже насамкінець — зелень.

Розбавляти густий суп водою

Якщо перша страва вийшла надто густою, то не варто вливати туди просто воду. Оптимальним варіантом буде овочевий відвар. При цьому суп доведеться повторно прокип'ятити.

Всипати спеції коли завгодно

Сіль, перець та інші спеції потрібно додавати наприкінці варіння, залишивши страву настоятися хвилин на десять. Не хвилюйтеся — все розчиниться і страва буде ароматною.

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