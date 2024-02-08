2 в 1: рецепт відбивних під шубою з моркви по-корейськи

Для страви можна купити корейську моркву, а можна приготувати самостійно. Але зробити це слід десь за добу до того, як візьметеся за м'ясо.

Відбивні — страва, яку дуже люблять і діти, і дорослі. Їх готують у клярі, під сиром, ананасами та з безліччю інших інгредієнтів. Кулінарна блогерка Дар'я Дарико пропонує приготувати їх під шубою з моркви по-корейськи. Поєднання улюбленої закуски та м'яса дає дуже цікавий і яскравий смак.

Відбивні під шубою з моркви по-корейськи

Інгредієнти:

морква по-корейськи;

куряче філе;

сир твердий;

майонез;

перець, сіль, спеції для курки;

борошно і яйця для панірування.

Для моркви по-корейськи:

морква — 1 кг;

олія — 200 мл;

сіль — 1 ст. л;

цукор — 4 ст. л;

оцет — 5 ст. л;

часник — 10 зубчиків

гострий перець чилі без насіння — за бажанням;

спеції для моркви по-корейськи — 1 ст. л;

коріандр — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Спочатку необхідно приготувати моркву по-корейськи. Для цього моркву та часник очистити, моркву натерти на спеціальній тертці для корейської моркви, перекласти в миску. Часник пропустити через прес, гострий перець дрібно порізати, все додати до моркви. Туди ж відправити сіль, цукор, оцет, спеції та коріандр. У сотейнику налити олію. Довести до кипіння. Залити моркву киплячою олією так, щоб олія проходила крізь часник і перець, оскільки саме це надає смаку, добре перемішати. Накрити і прибрати на добу в холодильник.

Тепер готуємо відбивні. Усі інгредієнти беруться в пропорціях за бажанням і смаком.

Куряче філе помити, обсушити, відбити, посолити, поперчити, занурити в яйце, обваляти в борошні й обсмажити з обох боків до золотистої скоринки.

Викласти відбивні на деко, зверху на кожну покласти корейську моркву, а зверху полити майонезом. Посипати все тертим сиром, який добре плавиться (оптимальний варіант — моцарела) і відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, на 7-10 хвилин.

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