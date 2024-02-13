Закуска з консервованого тунця: рецепт смачної та швидкої страви
Таку страву можна готувати як на святковий стіл, так і для того, щоб урізноманітнити повсякденне меню. Найсмачніше закуска смакує з хрусткими тостами.
Смачних і ситних закусок багато не буває. Наявність такої в холодильнику дає змогу приготувати швидкий перекус, оскільки ідеально підходить для намазки на бутерброди. Своїм перевіреним рецептом закуски з консервованого тунця поділився відомий одеський кулінарний блогер Валерій Пономар. Готується вона дуже просто, а її смак нікого не залишить байдужим.
Закуска з консервованого тунця
Інгредієнти:
- тунець у власному соку – 160 г;
- вершковий сир — 1 ст. л;
- гірчиця діжонська — 1/2 ч. л;
- копчена паприка — 1/2 ч. л;
- цибуля шалот — 1/2 шт (можна звичайна);
- базилік — 3-5 листочків;
- помідор — 1 шт;
- цибуля червона — 1/3 шт;
- каперси — 2 шт;
- петрушка — 2/3 ст. л;
- сіль і перець — за смаком;
- оливкова олія — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
Консервований тунець відкинути на сито, щоб із нього пішов увесь сік. Потім з'єднати його з паприкою, вершковим сиром, гірчицею, дрібно порізаними цибулею і базиліком, ретельно перемішати до однорідного стану.
Окремо змішати дрібно порізані помідори, червону цибулю, каперси і петрушку, заправити за смаком.
На блюдо поставити кулінарне кільце. Нижнім шаром укласти масу з тунцем, другим — овочі.
Подавати зі смутними тостами.
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