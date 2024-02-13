Закуска з консервованого тунця: рецепт смачної та швидкої страви

Таку страву можна готувати як на святковий стіл, так і для того, щоб урізноманітнити повсякденне меню. Найсмачніше закуска смакує з хрусткими тостами.

Смачних і ситних закусок багато не буває. Наявність такої в холодильнику дає змогу приготувати швидкий перекус, оскільки ідеально підходить для намазки на бутерброди. Своїм перевіреним рецептом закуски з консервованого тунця поділився відомий одеський кулінарний блогер Валерій Пономар. Готується вона дуже просто, а її смак нікого не залишить байдужим.

Закуска з консервованого тунця

Інгредієнти:

тунець у власному соку – 160 г;

вершковий сир — 1 ст. л;

гірчиця діжонська — 1/2 ч. л;

копчена паприка — 1/2 ч. л;

цибуля шалот — 1/2 шт (можна звичайна);

базилік — 3-5 листочків;

помідор — 1 шт;

цибуля червона — 1/3 шт;

каперси — 2 шт;

петрушка — 2/3 ст. л;

сіль і перець — за смаком;

оливкова олія — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Консервований тунець відкинути на сито, щоб із нього пішов увесь сік. Потім з'єднати його з паприкою, вершковим сиром, гірчицею, дрібно порізаними цибулею і базиліком, ретельно перемішати до однорідного стану.

Окремо змішати дрібно порізані помідори, червону цибулю, каперси і петрушку, заправити за смаком.

На блюдо поставити кулінарне кільце. Нижнім шаром укласти масу з тунцем, другим — овочі.

Подавати зі смутними тостами.

Читайте також:

Популярна закуска "Кесаділья": простий рецепт мексиканської кухні

Форшмак з оселедця: як приготувати смачну закуску

Запечені картопляні чіпси: як приготувати смачний перекус